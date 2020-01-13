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13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:19:32

Salep soğuktan koruyor, öksürüğü kesiyor

Sütle hazırlandığı için güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı olan salep, vücut ısısını artırarak, bağışıklığı güçlendiriyor. Bu sayede kış hastalıklarından koruyan lezzetli içecek, aynı zamanda doğal öksürük ilacı görevi yapıyor.  

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceklerinden salep, vücut sıcaklığını artırması ve hoş kokusuyla insanın içini ısıtıyor. Sütle hazırlandığı için güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı olan salebi kilo almadan tüketmek de mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Mumcu, “Salep, kış aylarında tüketimi artan sıcak içecekler arasında ilk sırada gelmektedir. Burada vücut ısısını artırarak, soğuktan korumasının büyük rolü vardır. Ayrıca soğuk havalarla birlikte artış gösteren grip ve nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde de etkindir. Bu hastalıkların sık görülen şikayetlerinden öksürüğün azalmasına yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan salep, göğsü yumuşatır ve boğaz ağrısına iyi gelir. Hastalık belirtileri vücutta hissedildiğinde sıcak bir salep içmek şikayetlerin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır” diyor. 

TARÇIN, FAYDASINI ARTIRIYOR 

Salep denilince akla gelen lezzetlerden biri tarçındır. Bu ikili bir araya geldiğinde sağlığa faydaları çok daha fazla artmaktadır. Öncelikle tarçın, tatlı yemekten kendini alıkoyamayan kişiler için iyi bir dengeleyicidir. Kan şekerini kontrol altına aldığı için aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini engeller. Bu sayede evde, sağlıklı koşullarda hazırlanan salep ile aç kalmadan kilo vermek de mümkün olabilir. İyi bir ara öğün alternatifi olan salep-tarçın ikilisi, midede uzun süre kalacak ve tokluk hissi sağlayacaktır. 

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR 

Sütle pişirilen salep, içerdiği kalsiyum ve protein desteğiyle vücudun daha fazla yağ yakmasına olanak sağlar. Sağlıklı kilo vermede elzem bir kural vardır: kasları korumak ve kötü yağ hücrelerinin yakılmasını sağlamaktır. Bu şekilde verilen kilo da daha kalıcı olacaktır. Süt ile hazırlanan salebin mucizevi özelliklerinden biri de yağ yağma hızını artırmasıdır. Bunun için 1 su bardağı 190 kalori olan salebe kış aylarında beslenme programında özel bir yer ayırılması önemlidir.

KENDİNİZ HAZIRLAYIN

Evde hazırlayacağınız salep, şeker oranını kendinize göre belirlemeniz ya da hiç kullanmamanıza olanak sağlayacağı için çok daha iyi olacaktır. Kilo vermenize yardımcı olacak kaliteli bir ara öğün alternatifi olan lezzetli salep tarifimiz şu şekilde; 

Malzemeler: 1 litre light süt, 3 yemek kaşığı toz salep, tarçın, isteğe bağlı toz tatlandırıcı 

Yapılışı: 1 litre light sütü bir tencereye koyun. Toz salebi içine yavaş yavaş ekleyin ve topaklanma oluşmaması için sürekli karıştırın. Süt ve toz salep karışımı kaynayınca kısık ateşte birkaç dakika daha karıştırıp, ocaktan alın. İçine toz tatlandırıcıyı ekleyin ve üzerine bol tarçın ekleyerek servis edin.

- Hemoroit şikayetlerinin azaltılmasında etkin rol oynar. 

- Kabızlık ve şişkinliği giderir, sindirimi kolaylaştırır. 

- Hafızayı ve zihni güçlendirir. 

- Âdet düzensizliğine iyi gelir. 

BAŞ AĞRISINI DİNDİRİR

Yoğun iş temposu ve koşuşturma içerisinde belli aralıklarla havalandırılmayan yerlerde kişi kendisini yorgun hisseder ve baş ağrısı yaşayabilir. Bazen işyerlerinde verilecek küçük bir mola ve bu molada tüketeceğiniz bol tarçınlı bir salep hem kişinin rahatlamasını sağlayacak hem de baş ağrısına iyi gelecektir. 

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