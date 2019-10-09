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09 Ekim 2019 Çarşamba 10:58:50 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:00:07

Sağlıklı ve mutlu yaşam için 'ceviz tüketin' önerisi

Cevizle ilgili çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için düzenli olarak ceviz tüketilmesini tavsiye etti.

Cevizle ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, sağlıklı ve mutlu yaşamanın formülünün düzenli ceviz yemekten geçtiğini belirterek, "Cevizi evimizden eksik etmeyelim" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde görev yaptıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun "öz bitkisi" olan cevizin Türkiye'den dünyaya yayılarak kullanımının arttığını söyledi.

Cevizi son zamanlarda öne çıkaran asıl özelliğinin omega 3 yağı olduğuna dikkati çeken Şen, omega 3'ün, "beyin gıdası" olarak ifade edildiğini ve ceviz tüketilerek kazanıldığını kaydetti.

Şen, sağlıklı yaşam ve birçok hastalıktan uzak bir ömür geçirmek adına ceviz tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılan araştırmalara göre omega 3 almayanların sosyal yaşamlarında "daha çok huzursuz" olduğunun altını çizdi.

Omega 3'ün aile huzuruna bile etkisi olduğunu savunan Şen, "Bir çalışma yapılsın. Evde huzursuzluk yaratan, ailesiyle devamlı kavga eden birkaç kişiye 3 ay gibi belli süre, günde 30 gram ceviz yedirsinler, görecekler ki o kişinin evde hanımına karşı tutumu değişecektir çünkü bunun nedeni omega 3 eksikliğidir." yorumunda bulundu.

Şen, cevizin şekere karşı bire bir etkisi olduğunu da anlatarak, "Ceviz kandaki şekeri en az yükselten gıdalardan biridir. Pirinç, beyaz ekmek kandaki şekeri yüzde 90 yükseltirken ceviz yüzde 10 yükseltir." dedi.

"Ceviz güldürür sigara öldürür"

Cevizin antioksidan bakımından da çok zengin olduğunu belirten Şen, şunları söyledi:

"Düzenli ceviz yiyen insanlar alzaymır ve parkinson hastası olmaz. Yalnız, ceviz bir ilaç olarak değil gıda olarak düşünülmelidir. Hastalığa yakalandıktan sonra gidilecek yer doktordur. Cevizde melatonin hormonu vardır. Bu, uykuyu düzene sokar, yaşlanmaya karşı önleyici özelliği vardır. Bir de serotonin hormonu vardır, bu da mutluluk hormonudur. Ceviz yediğimiz zaman mutlu oluruz. Hastalıklara yakalanmayız. Bir sloganımız var, 'Ceviz güldürür sigara öldürür.' diye. İnsanlar, sigara yerine ceviz tüketsin. Hanımlara ve beylere şunu söylüyorum: İlk soracakları şu olmalı, 'sofrada ceviz var mı?' Sofranızdan cevizi eksik etmeyin. Çocuklarımıza mutlaka düzenli ceviz yedirin. Ceviz yetişen bir beldede yetişen çocukların üniversite sınavlarında çok başarılı olduğu görülür."

Cevizin kalp dostu olduğunu da belirten Şen, "Ceviz kalp dostudur. ABD'de ceviz paketlerinin üzerinde 'kalbe iyi gelir' ibaresi vardır. Sigara paketinin üzerinde 'öldürür' yazdığı gibi. Cevizi evimizden eksik etmeyelim. Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsak ceviz tüketelim." tavsiyesinde bulundu.

(AA)

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