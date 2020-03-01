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01 Mart 2020 Pazar 13:43:01 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 13:46:26

Sağlıklı olacağım derken sağlığınızdan olmayın!

Su ile yapılan terapi ve bakım türlerini kapsayan SPA son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Kökeni Romalılara kadar dayanan SPA özellikle büyük şehirlerde özellikle hafta sonları pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki SPA merkezi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Hijyenik olmasına dikkat edin!

 

SPA merkezi seçerken dikkat edilmesi gereken birincil konu hijyenik olmasıdır. Zira SPA merkezlerine gün içinde yüzlerce kişi girip çıkar. Dolayısı ile hijyenik olmayan SPA merkezlerinde rahatlayım, şifa bulayım derken daha da hasta olmanız olasıdır. Çünkü SPA merkezlerinin bazı bölümleri kirlenebilmektedir. Bu yüzden, SPA merkezine gitmeden veya SPA otellerinde kalmadan önce mutlaka ama mutlaka ziyaret ederek hijyen açısından ne kadar temiz olduğu öğrenilmeli ve hatta kontrol edilmelidir. Özetle SPA merkezi çalışanlarından merkezin ne kadar zamanda bir temizlendiği öğrenmenizde fayda vardır.

Olası kazalarda ve beklenmedik durumlarda acil müdahale birimleri!

Acil müdahale birimleri, SPA merkezleri için hayati bir konudur.  Eğer SPA otellerinde kalınacaksa; acil müdahale biriminin ve sağlık ekibinin olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir. Acil sağlık personeli olmayan SPA merkezlerinde hemen müdahil edilmeyen sağlık problemleriniz başınıza daha büyük sorunlar çıkarabilir.

Profesyonellerden hizmet alın!

SPA merkezlerinden herkesin beklentisi dinginlik, sağlık ve rahatlamadır. Lakin SPA merkezlerinde çalışanlardan alınan bu hizmetler, mutlaka profesyoneller tarafından uygulanması gerekir.  Trend olan bir SPA uygulamasının bir profesyonel çalışan tarafından uygulanmasına dikkat edilmelidir. Zira işinin ehli olmayanlar tarafından yapılan SPA uygulamaları çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Olanakların bolluğundan, isteklerinizin karşılanmasından emin olun!

Öncelikle ne aradığınıza karar vermeniz gerekmektedir. Pek çok insan yüzme havuzu da arar mesela. Ancak birçok SPA merkezinde beklentileri karşılayabilecek bir yüzme havuzu bulmak pek olası değildir. Bu yüzden SPA merkezlerinde sunulan hizmetleri önceden öğrenmenizde fayda vardır. Ayrıca internette gideceğiniz SPA merkezi ile ilgili yorumları okumanız size birçok fayda sağlayacaktır.

Ücretlerine dikkat edin!

SPA merkezleri hizmetleri gereği ekonomik olmayabilirler. Ancak çok fazla ücret talep etmeleri de beklenemez. Bütçenize uygun ve tedavi yöntemlerinden emin olduğunuz bir SPA merkezini tercih etmelisiniz.

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