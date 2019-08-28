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28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25:36

Sağlık veri sisteminde yeni dönem

Sağlık Bakanlığınca, sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet sunucularına ait dijital kayıtların canlı olarak izlenmesine olanak sağlayan sistem hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığınca, sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine olanak sağlayan "Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler" (SİNA) sistemi uygulamaya girdi.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kurum kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla özel bir sistem oluşturuldu.

Vatandaşların kendi sağlık verilerini görmek için kullandıkları "e-nabız" benzeri bir sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.

Türk mühendislerce TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve milli sistem sayesinde, hekim kendi performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor.

Ayrıca, başhekimler ve Türkiye genelindeki tüm sağlık yöneticileri yüksek veri teknolojisiyle, istatistikleri nedensel analitik çerçevesinde izleyebiliyor.

Sistemde veriler, istatistiksel formüllerle değil canlı ve renkli grafiklerle yer alacak. Harita üzerinde problemli bölgeler sorun oluştuğu anda belirginleşerek hızlı müdahaleye olanak sağlanacak. Performans kartlarıyla geçmişe göre ilerleyen ve gerileyen alanlar gözlemlenebilecek.

İlk adımı geçen yıl hastane acil servislerindeki yoğunluğun canlı takip edilmesiyle atılan sistem geliştirilerek, sağlık alanında elde edilen kazanımlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. 

(AA)

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