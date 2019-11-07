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07 Kasım 2019 Perşembe 14:27:40 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 14:28:32

Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılacağını, üç bakanlığın yapacağı çalışma sonrasında SUT fiyatlarının güncelleneceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir otelde Özel Hastaneler Platformu tarafından düzenlenen 8. Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sağlık politikalarını belirlerken her kurumun kendi sorumluluğunun bilincinde olarak kendisine verilen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasında olduğunu kaydetti. 

Bakanlık olarak tüm vatandaşların özel, kamu ayrımı yapılmaksızın mevcut tüm sağlık hizmetlerine, eski, yeni ayrımı gözetmeksizin gerekli tüm ilaçlara hizmetin gerektirdiği tüm teknolojilere ulaşmasını istediklerini ifade eden Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Sağlık alanının çok uzun vadeli etkileri olabilecek eylemlerle dolu olduğu gibi saniyeler içinde çözülmesi gereken olayları da içinde barındırdığına dikkati çeken Koca, "Küçük bir aksama cana mal olabilmekte, basit görünen bir ihmal toplumsal faciaya yol açabilmektedir. Bu açıdan kamu sorumluluğu taşıyan yöneticilerimizin sağlık alanında daha korumacı, daha düzenleyici ve daha hassas olması yadırganmamalıdır." diye konuştu.

Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte sektörün sıkıntı duyduğu bazı konulara çözümler getirilmeye çalışıldığının altını çizen Koca, yönetmelikle özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma ve özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkanın tanındığını hatırlattı.

Bakan Koca, sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasının da yeni bir anlayışla ele alındığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Hastane binasının aidiyetine göre yapılan basamaklandırma yerine, hastanenin hizmet kapasitesi ve niteliğini esas alan bir basamaklandırma tanımladık. Sadece kamu hastaneleri için geçerli olan, 4'üncü basamak diyebileceğimiz 3A tanımlamasını yaptık. Kapasite, branş çeşitliliği, yoğun bakım kapasitesi, özellikli hizmetler verebilme özelliklerine göre özel hastanelere de üçüncü basamak hastane olarak hizmet verme imkanı sağlanmış oldu."

SUT fiyatları güncellenecek

Koca, "Şehir hastaneleri ile özel sektörün sağladığı yüksek nitelikli otelcilik hizmetlerini kamu da sağlayarak rekabete girmiş oldu. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının vermiş olduğu katkı ile geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, hep birlikte büyük hedefler belirlemiş olarak harekete geçtik." diye konuştu

Mükemmeliyet merkezleri üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Koca, sağlık sektörüne ek kaynak sağlayacak olan sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakan Koca, sağlık hizmet sunucularının uzun süredir beklediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmesi üzerinde de çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel, kamu bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hareket ederek SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içindeyiz." 

(AA)

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