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06 Ekim 2019 Pazar 13:15:29 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 13:16:07

Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında 4 bin 524 bebek doğdukları sağlık kuruluşlarında nüfusa kaydedildi ve kimlikleri ailelerin adreslerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl başlatılan uygulamayla 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı doğdukları sağlık kuruluşlarında yapıldı, kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale illerindeki 30 sağlık kuruluşunda başlatılan uygulama kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşu personellerine eğitim verildi.

İstanbul başta olmak üzere diğer illerdeki sağlık kuruluşlarında da e-Tescil uygulamasına geçilebilmesi için gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen bebeklerin e-Tescil üzerinden bildirilebilmesi için isminin belirlenmiş, anne ve babanın Türk vatandaşı ve doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu edilmemiş olması, ayrıca bildirim yapılmasının aile tarafından sağlık kuruluşundan talep edilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda bir yılda 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı ilk defa doğdukları sağlık kuruluşlarında yapılıp kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.

Ölüm tescili de sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor

Ölümleri bildirmekle yükümlü sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim Sistemi'ne (ÖBS) yüklenecek ölüm belgelerinin, elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilmesine ve tescil işlemlerine de Ankara ve İzmir'deki pilot uygulamalarla başlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar İzmir'de 5 bin 463, Ankara'da 2 bin 36 olmak üzere toplam 7 bin 499 işlem yapıldı.

(AA)

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