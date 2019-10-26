Sağlık için altın süt

Altın süt ismi, görünüşünden ve faydalarından ötürü geliyor. Ana maddesi olan zerdeçalın süte verdiği renk canlı bir sarı-altın rengidir. Temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. İçine zerdeçaldaki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, hindistancevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor. Tatlandırmak içinse karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek binbir derde deva bir olarak biliniyor. Zerdeçal içeriğinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındırır. Kurkumin aslında bir pigmenttir ve zerdeçala rengini veriyor.

EKLEM AĞRILARINI GİDERİR

Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmaktan da tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi gelir. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar altın sütün faydalarını şu şekilde sıralıyor: İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçerek yağlanma problemi olanların da tedavisine destek oluyor. Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı olarak ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor. Öksürük, nezle gibi şikayetleri kesiyor. Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor. Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle ağrıları en aza indirerek doğal ağrı kesici görevi görüyor. İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın. Bir karıştırıcınız yoksa, malzemeleri bir tencerede ısıtın ve birleşene kadar çırpın. Alternatif olarak, bir blender kullanabilirsiniz. Karışımı ocakta bir tencerede ısıtın. Sütü yaklaşık 15 dakika boyunca kaynamaya bırakın, fakat tam kaynamasına izin vermeyin. Servis yapmadan önce bir bardağa aktarın. Lezzetine alışmak biraz zaman alabilir, ancak sağlık açısından yararlarının tadını çıkarmak istiyorsanız, düzenli olarak sütü için.

MALZEMELER

n Bir su bardağı süt

n Bir çay kaşığı zerdeçal tozu

n Bir tutam karabiber

n Bir tutam tarçın

n Bir tutam öğütülmüş kakule

n Bir çay kaşığı bal

n Bir çay kaşığı hindistan-

cevizi yağı