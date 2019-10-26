Sağlık için altın süt

  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,7400
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor
Mircea Lucescu geri dönüş için açık kapı bıraktı Mircea Lucescu geri dönüş için açık kapı bıraktı
Üvey anne şiddeti komaya soktu Üvey anne şiddeti komaya soktu
Adana'da narkotik operasyonu: Evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen bir kadın tutuklandı Adana'da narkotik operasyonu: Evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen bir kadın tutuklandı
ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı
Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı
Ataşehir'de ortalık karıştı Ataşehir'de ortalık karıştı
Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı
'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde 'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde
Leicester City Trabzonspor'un iki yıldızının peşinde Leicester City Trabzonspor'un iki yıldızının peşinde
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu
Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Baz istasyonu vaadiyle 300 bin liralık vurgun Baz istasyonu vaadiyle 300 bin liralık vurgun
Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler: Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler: Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır
Üvey anne şiddeti komaya soktu Üvey anne şiddeti komaya soktu
ABD: Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşlar yasaklandı ABD: Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşlar yasaklandı
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Evlilikte 'cimrilik' ekonomik şiddet sayıldı Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Evlilikte 'cimrilik' ekonomik şiddet sayıldı
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür
Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor
'7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi '7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi
Sızma girişiminde bulunan teröristler bedelini ağır ödedi Sızma girişiminde bulunan teröristler bedelini ağır ödedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 01:23:27

Sağlık için altın süt

Zerdeçal ve sütle hazırlanan karışım, soğuk algınlığını önlüyor, boğaz ağrısını geçiriyor, öksürük ve nezleye çare oluyor.

Altın süt ismi, görünüşünden ve faydalarından ötürü geliyor. Ana maddesi olan zerdeçalın süte verdiği renk canlı bir sarı-altın rengidir. Temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. İçine zerdeçaldaki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, hindistancevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor. Tatlandırmak içinse karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek binbir derde deva bir olarak biliniyor. Zerdeçal içeriğinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındırır. Kurkumin aslında bir pigmenttir ve zerdeçala rengini veriyor.

EKLEM AĞRILARINI GİDERİR

Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmaktan da tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi gelir. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar altın sütün faydalarını şu şekilde sıralıyor: İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçerek yağlanma problemi olanların da tedavisine destek oluyor. Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı olarak ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor. Öksürük, nezle gibi şikayetleri kesiyor. Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor. Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle ağrıları en aza indirerek doğal ağrı kesici görevi görüyor. İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın. Bir karıştırıcınız yoksa, malzemeleri bir tencerede ısıtın ve birleşene kadar çırpın. Alternatif olarak, bir blender kullanabilirsiniz. Karışımı ocakta bir tencerede ısıtın. Sütü yaklaşık 15 dakika boyunca kaynamaya bırakın, fakat tam kaynamasına izin vermeyin. Servis yapmadan önce bir bardağa aktarın. Lezzetine alışmak biraz zaman alabilir, ancak sağlık açısından yararlarının tadını çıkarmak istiyorsanız, düzenli olarak sütü için.

MALZEMELER

n Bir su bardağı süt
n Bir çay kaşığı zerdeçal tozu
n Bir tutam karabiber
n Bir tutam tarçın 
n Bir tutam öğütülmüş kakule 
n Bir çay kaşığı bal  
n Bir çay kaşığı hindistan-
cevizi yağı

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ