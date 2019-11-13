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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:25:41 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:26:31

Sağlık bütçesinin dörtte biri diyabete harcanıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, "Ülkemizde her 7 erişkinden biri diyabet hastasıdır ve sağlık bütçemizin yaklaşık dörtte biri diyabete ve neden olduğu komplikasyonlarının tedavisine harcanmaktadır." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, Türkiye'de her 7 erişkinden birinin diyabetli olduğunu belirterek, "Sağlık bütçemizin yaklaşık dörtte biri diyabete ve neden olduğu komplikasyonlarının tedavisine harcanmaktadır. Yılda yaklaşık 25 milyar TL tutan bu bütçeyle her yıl üç Marmaray projesinin hayata geçirebileceğini düşünürsek diyabetin maliyeti daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

Prof. Dr. Sönmez, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 yıl önce Dr. Frederick Banting'in insülin hormonunu diyabet hastalarının tedavisinde kullanmayı başardığını ve bu sayede milyonlarca hastanın hayatını kurtardığını söyledi.

Banting'in doğum günü olan 14 Kasım'ın her yıl Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını dile getiren Sönmez, bu tarihin diyabet farkındalığının artması ve sorunların gündeme getirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Sönmez, "Çünkü diyabet gerek görülme sıklığı gerekse neden olduğu komplikasyonlar açısından dünyanın en önemli hastalığıdır. Dünyada yaklaşık 425 milyon diyabet hastası olduğu düşünülüyor ve bu rakam hızla artıyor. Dünya yüzeyinde körlüğün, böbrek yetmezliğinin, travmaya bağlı olmayan bacak ampütasyonlarının, kalp krizi ve inmelerin en sık nedeni diyabettir." diye konuştu. 

Türkiye diyabetin en sık görüldüğü ülkeler arasında

Türkiye'nin diyabetin en sık görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Sönmez, "Ülkemizde her 7 erişkinden birisi diyabet hastasıdır ve sağlık bütçemizin yaklaşık dörtte biri diyabete ve neden olduğu komplikasyonlarının tedavisine harcanmaktadır. Yılda yaklaşık 25 milyar TL tutan bu bütçeyle her yıl üç Marmaray projesinin hayata geçirebileceğini düşünürsek diyabetin maliyeti daha iyi anlaşılacaktır. Oysa sadece sağlıklı beslenip, hareketli bir hayat sürerek tip 2 diyabet hastalarının yarısından fazlasında diyabeti önleyebilir veya var olan diyabet hastalığını kontrol altında tutabiliriz. Böylece tedavi için harcanan bu büyük kaynağı toplumun başka ihtiyaçları için kullanmak mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de tip 2 diyabetlilerin yüzde 90'ı kilolu

Sönmez, eğitim düzeyi yüksek kişilerde, düzenli egzersiz yapanlarda ve sigara içmeyenlerde kan şekeri kontrolünün çok daha iyi durumda olduğunu anlatarak, çalışmasının obezitenin diyabet kontrolünde önemini ortaya koyduğunu belirtti.

"Türkiye'de tip 2 diyabetlilerin yüzde 90'ında kilo fazlalığı veya obezite mevcut. Diyabetli bireylerin vücut ağırlığı ne kadar fazlaysa kan şekeri ve kan basınçları da o kadar kontrolsüz." diyen Sönmez, tüm bu verilerin, Türkiye'de diyabeti kontrol altına almak için yapılması gerekenleri de ortaya koyduğunu aktardı.

(AA)

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