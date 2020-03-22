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22 Mart 2020 Pazar 00:51:44 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 00:52:31

Sağlık Bakanlığından raporlu ilaçlarla ilgili hatırlatma

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişiler, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabilecektir. Bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemelidir." ifadesine yer verildi.

AA

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