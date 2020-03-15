Sağlık Bakanı'ndan umreden daha önce dönenlerle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım" dedi.

Bakan Koca Saat 14.45'te yaptığı ikinci paylaşımında;

"Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede İlk 14 Günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.