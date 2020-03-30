30 Mart 2020 Pazartesi 09:05:57 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:13:59
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Koca, "Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
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