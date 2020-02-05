Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Öte yandan Bakan Fahrettin Koca, "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YETERLİ MASKE VAR"

Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum." açıklamasında bulundu.