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05 Mart 2020 Perşembe 14:47:16 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:54:02

Türkiye'den giden uçakta koronavirüs tespit edildi! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan gelen ve THY uçağında yer alan bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tespit edilen yolcunun Fransız uyruklu olduğunu, Londra'dan İstanbul Havalimanı'na buradan da transit uçuşla Singapur'a gittiğini açıkladı. Yolcunun İstanbul'da 22 dakika geçirdiği belirtilirken, THY personelinin karantinaya alınacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Singapur'a giden uçağında bulunan bir yolcuda coronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Uçağın Singapur'a iniş yapmasının ardından bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle uçakta bulunan 200 yolcunun testlerden geçirildiği duyuruldu. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, uçağın yapacağı geri dönüş uçuşunun iptal edildiğini ve uçağın boş bir şekilde İstanbul'a geri gönderildiği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." dedi.

KORONAVİRÜSLÜ YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 22 DAKİKA KALDI

Koronavirüs tespit edilen yolcu İstanbul Havalimanı'nın transit yolcularından biriydi. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcu buradan transit geçiş yaparak Singapur'a giden uçağa bindi. Koronavirüs tespit edilen yolcunun İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldığı öğrenildi. Havalimanının büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun bu süre zarfında sadece uçağından inerek diğer uçuşuna yetiştiği tahmin ediliyor.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Öte yandan TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği bildirildi.

BAKAN KOCA DAHA SONRA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı bölgelerde hız arttı.İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Bundan dolayı bu süreçte Wuhan kentinden kaynaklanan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik.

Ama devamında maalesef Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler alınması gereken tedbirleri almaması ve ağırdan alması nedeniyle, İtalya ile kararın alınmaması, Güney Kore ile tedbirin alınmaması... Biz her dönemde erken tedbir aldık. Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor.

AVRUPA'DA ALINMAYAN TEDBİRLER TÜRKİYE'Yİ DE RİSK ALTINA SOKUYOR

Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Salgın içimizde dediğimizde medyadan bunu farklı algılayanlar olmuştu. Bizim şuan 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Diğer ülkelerle olmadı. 84 ülkede görülmeye başladı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. 14 güne kadar karşınıza hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda içimizde diye söyledim. Her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'da alınan tedbirsizlik ülkemizi risk altına sokmakta.

YURT DIŞINDAN DÖNEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Vatandaşımızı daha çok bilgilendiren ve vatandaşımızın da uyarılarımızı hassasiyetle dikkate almasını öneriyoruz.

Yurt dışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler. Dışarı çıkacaklarsa maskelerini taksınlar. Gribal enfeksiyon başlarsa yine maskeyle sağlık kurumlarına gitsinler.

Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı hastalar için oluşturabilecek bir durum olabilir.

İSTANBUL-SİNGAPUR UÇAĞINDA KORONAVİRÜS

Evet bu vatandaş Fransız vatandaşı. Transit bir yolcu, İstanbul aktarmalı. Ateşi görülmedi, herhangi bir temas yok. Uçak daha sonra İstanbul'a boş olarak döndü. Yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadı. Ama mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacak. Haberin geceden itibaren, THY markası öne çıkarılmasının iyi niyetle bağdaşmadığını belirtmek istiyorum.

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