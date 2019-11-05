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05 Kasım 2019 Salı 12:56:08 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 13:10:06

Sağlık Bakanı Koca: Ispanak yedikten sonra hastaneye başvuranların sayısı 196

Sağlık Bakanı Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin, ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili son duruma ilişkin sorularını cevapladı.

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirten Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul'daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul'da 149 hastadan 21'inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Burada esas bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler... Bu çerçevede yabani birtakım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Ciddi bir hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durumun olmadığını da söyleyebilirim."

(AA)

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