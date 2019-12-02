Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı

Fahrettin Koca, 112 Acil ambulans sisteminin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Koca, 112 acil sağlık hizmeti ağının hastane öncesi ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerinin yüz akı olduğunu söyledi.

Vatandaşlara 3 bine yakın 112 istasyonu, 5 bini aşkın ambulans ve 34 bini aşkın personelle kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Koca, birçok hayatın kurtulmasının, zamanla yarışmaya, hastayı en yetkin ellere, en kısa zamanda ulaştırmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Dünyada ücret istemeden, herhangi bir sigorta kurumundan ücret almadan vatandaşına hizmet veren tek hava ambulans hizmetinin Türkiye'de olduğunu ve bununla da gurur duyduklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada, 112 istasyon sayımız 2 bin 840, sadece 112 hizmetlerinde kullanılan ambulans sayımız ise 5 bin 469 olmuştur. 250 ambulansımıza kar paleti takılarak, 22 ambulansımız ise kar bıçaklı ve kar paletli olarak en ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza ihtiyaçları halinde erişebilmektedir. Özellikle ağır trafik kazalarına hizmet vermek üzere, 4 yaralı birden taşıyabilen 62 ambulansımız hizmet vermektedir. 91 yoğun bakım ve obez ambulansına ek olarak, 62 motosiklet ambulansımız sahada görev başındadır. 6 deniz ambulansımız, 17 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımızla karadan, denizden, havadan vatandaşımızın hizmetine yetişiyoruz. Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında kara ambulanslarımız 4 milyon 780 bin kişiye hizmet vermiştir. Helikopter ambulanslarımız 2008'den bu yana 31 bin 900, uçak ambulanslarımız ise 2010'dan bu yana 13 bin 500 hasta taşımıştır. Yurt dışından ülkemize 673 hastamız getirilmiştir."

Koca, Türkiye'nin artık dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına hizmet edebilen bir sisteme sahip olduğunu, en son Arnavutluk depreminde yaralanan bir vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavisinin sağladığını aktardı.

"Acil hizmetlerinde geldiğimiz nokta gurur verici olsa da hedefimiz her zaman daha iyisine ulaşmaktır." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:

"İlerleyen dijital ve teknolojik imkanların desteğiyle daha hızlı, daha iyi ve daha kaliteli acil sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon sayılarımızı, ihtiyaç duyulan bölgeler öncelikli olarak arttıracağız, bununla ilgili olarak sürekli hizmet düzeyimizi ölçüyor, eksik veya yavaş kaldığımız bölgelerimizi destekliyoruz. Acil çağrıların daha hızlı ve efektif yönlendirilmesi adına İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde '112 Tek Çağrı Projesi'ni destekliyoruz. Bu sayede acil duruma polis, itfaiye, ambulans gibi ekiplerin senkron ve koordineli bir şekilde müdahalesinin sağlanacağını umuyoruz. Ambulanslarımızı dijitalleştiriyoruz. Ambulans içinde iken hastayla ilgili kayıtlar komuta merkezi ve gidilen hastane ile paylaşılıyor. Bu sayede hastanın erken müdahalesi ve en isabetli merkeze sevki sağlanıyor. Hasta adına vakit kaybı engelleniyor. Pilot çalışmalarını yürüttüğümüz bu projede başarılı sonuçlar aldık. Tüm ülkeye kısa zamanda yaygınlaştırmayı da planlıyoruz."

Afet durumları için destek mobil haberleşme merkezleri ve uydu destekli haberleşme sistemlerinin devrede olduğunu aktaran Koca, hastalar ve personelin güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından üniversitelerle iş birliği içinde sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

"112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyiniz"



Sağlık ordusunun ön cephesinde mücadele eden kısmın 112 acil personeli olduğunu vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak isterim. Bir gün ihtiyaç anında 112'yi aradığımızda karşınızda meşgul sesi duyabilirsiniz. Zamanla yarıştığınız o acil anınızda, zamana yenik düşebilirsiniz. Bu durumda kalmamak için 112'yi asılsız çağrılarla lütfen meşgul etmeyiniz. Trafikte mavi ışıldak görüp, siren sesi duyduğunuzda yol vermekte gecikmeyiniz. Unutmayın hiçbir acele işiniz, sizden yol isteyen ambulanstaki hastanın durumu kadar acil olmayabilir. Bazen dakikalar, bazen saniyeler bir hayatın kaybına sebep olabilir. Bir başka zaman bu siz olabilirsiniz. Çağırdığımızda en kritik anımızda bize en hızlı ulaşacak olan ambulanstır. Sesimizi ilk duyan komuta merkezindeki görevli, yardımımıza ilk yetişen ambulanstaki 112 acil sağlık personelidir. "

Koca, program sonunda 112 Acil çalışanlarına plaket verdi. "Geçmişten Günümüze Acil Sağlık Hizmetleri" başlıklı sergiyi gezen Koca, Bakanlık binasının önündeki alanda bulunan ambulansları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bu sırada Bakanlık binası üzerinden geçen 112 helikopteri Bakan Koca'yı selamlamak üzere manevra yaptı, Koca da helikopterdekilere el salladı.

(AA)