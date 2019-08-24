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24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:29:34 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30:28

Sağlık Bakanı Koca: Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir

Sağlık Bakanı Koca "Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir. Hastanın ve sağlık çalışanlarının kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamını sağlamalıyız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir. Hastanın ve sağlık çalışanlarının kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamını sağlamalıyız." dedi.

Koca, 81 ilin sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katıldığı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışında, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatının bir bütün olduğunu belirtti.

Genel müdürler, daire başkanları ve il müdürlerinin, kendilerini vatandaşın sağlığı için adanmış hizmetkarlar olarak görmesi gerektiğini ifade eden Koca, Bakanlığın ana misyonun, insan merkezli yaklaşım ile birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu dile getirdi.

"Halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlar ile mücadele ederek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek tüm önlemleri alarak sağlıklı bir toplum ile 'Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak istiyoruz." diyen Koca, Sağlık Bakanlığının ülkenin en ücra köşesinde hizmet bekleyen vatandaşın derdine kulak verme ve ona ulaşmak kararlılığında olduğunu söyledi.

Koca, Bakanlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanı temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Sağlıkta insan kaynaklarının yapılan planlamalar çerçevesinde hızla arttığına işaret eden Koca, eksikleri gidermek için çalıştıklarını anlattı.

"Toplum Sağlığı Merkezlerimizin gözden geçirilmeye ihtiyacı var"

Sayısı artan eğitim kurumları aracılığıyla bir taraftan sağlık alanında insan gücü ihtiyacını karşılarken diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yaparak sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık Bakanlığının temel görevlerinden olan koruyucu ve temel sağlık hizmetleri öncelik verdiğimiz konulardır. Bir taraftan hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmaları artırırken, diğer taraftan geliştirdiğimiz standartlar, izlemler, denetim ve ölçümler ile evde, okulda, iş yerlerinde ve insanın olduğu tüm alanlarda sağlıkla ilgili tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu hususta aile hekimlerimizin ve toplum sağlığı merkezlerimizin yeni bir ruhla gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Bu noktanın ajandanızın başında yer almasını istiyorum. Yeni açmaya başladığımız Şehir Hastanelerini bir fırsata dönüştürüp, üniversitelerimizle birlikte 'sinerji oluşturacak bir modelle', en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz."

Sağlık hizmetinin insan odaklı olduğu ve fedakarlık istediği vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bu yolda yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, umutsuz insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır. Bu hassas ilişki, zaman zaman istemediğimiz olaylarla bizi yüz yüze getirmektedir. Bu husus, sadece bizim değil birçok ülkenin önemli bir sorunudur. Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır. İllerinizde bu hususun takipçisi olmanızı istiyorum. Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir. Hastanın ve sağlık çalışanlarının kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamını sağlamalıyız."

(AA)

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