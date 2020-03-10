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10 Mart 2020 Salı 14:50:19 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:24:37

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine Koronavirüs ile ilgili sunum yaptı. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Bakan Koca, ''Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak'' dedi. Sağlık Bakanı Koca, virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.  

Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı. 

İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.  

SALGININ TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının hala Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. 

Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek

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