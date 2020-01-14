14 Ocak 2020 Salı 12:23:30 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 12:23:57
Sağlık Bakanı: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil
Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"
Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"
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