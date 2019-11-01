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01 Kasım 2019 Cuma 11:00:28 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 11:01:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'dedir. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 

Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkenin on yedi yılda sağlıkta önemli bir dönüşüme şahit olduğunu, genel sağlık sigortası, ilaca ve hizmete kolay erişim, modern şehir hastaneleri ile dünyada örnek gösterilen bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Kamu hastanelerinin filmsiz ve kağıtsız olarak "dijital hastane" olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Koca, "Akıllı hastane olma yolunda mesafe kateden hastanelerimizin yanında, sağlık sistemimizde yapay zeka da kullanılmaya başlandı. Bu geçiş, daha kolay ve daha doğru teşhise, en uygun tedaviye ulaşmada ve sağlıkta israfın önlenmesi yolunda önemli bir adım olacaktır." diye konuştu.

"Yerlileşme yönünde büyük bir gayret içindeyiz"

İstanbul'un Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile eş zamanlı olarak HIMSS Avrasya (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri) toplantısına da ev sahipliği yaptığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"HIMSS Emram kriterlerine göre seviye 6 hastane sayımız 167, Seviye 7 hastane sayımız ise 3'e ulaşmıştır. Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'dedir. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte, ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve biyomalzeme üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için yerlileşme ve millileşme yönünde büyük bir gayret içindeyiz. Bu nedenle kurultayımızın temasını da 'Sağlıkta Biyoteknoloji Çalışmaları' olarak belirledik. Biyoteknolojik çalışmalar, bugüne değin kullanageldiğimiz tanı ve tedavi yöntemlerini tamamen değiştirecektir. Bu alanda öncülüğü yakalayabilen ülkeler bilimsel avantajlarının yanında halk sağlığında ve ekonomide önemli kazanımlar elde edecektir. TÜSEB tarafından açılan 'Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Uygulamalı İşbirliği Çağrısı' bu yönde atılan ilk ve önemli bir adımdır. İlaç, aşı, tanı kiti, tıbbi cihaz, biyomalzeme, biyoenformatik ve sistem biyolojisi temalı proje çağrıları ilan edilmiştir. Değerlendirmesi tamamlanmış çağrılar kapsamında toplamda 26 farklı kurum ve 65 farklı çalışma ekibi ile ortak çalışma ve iş birliği planlanmıştır."

Türkiye Genom Projesi'nin pilot uygulama aşamasını tamamlayarak 29 Ekim'de tam kapsamıyla başlattıklarını aktaran Koca, "Bu yıl içerisinde 31'i kanser, 35'i kronik ve 35'i nadir hastalık olmak üzere toplam 101 hastalık ve 12 bin 500 birey için detaylı gen karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. Klinik araştırmalar Ankara Şehir Hastanesi'nde yürütülecek, dokular ise Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ndeki biyobankada muhafaza edilecek. Böylece Sağlık Vadisi'nin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. " dedi.

Bakan Koca, "Son üç yıldır Türk tıp kurultaylarında TÜSEB tarafından verilen 'Aziz Sancar Bilim Ödülü ve TÜSEB Teşvik ve Hizmet Ödülleri' ile bu birlikteliklerimiz perçinlenmektedir. Nobel ödülü alarak ülkemizin medarıiftiharı olmuş Sayın Profesör Dr. Aziz Sancar pek çok genç bilim insanına çalışmaları konusunda önayak olmuş, göstermiş olduğu büyük tevazu ve gençlerimize açtığı yol ile bir bilim insanının nasıl olması gerektiği hakkında örnek bir şahsiyet, rol model olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Konuşmaların ardından, "TÜSEB Teşvik Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Safa Barış, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve Doç Dr. Engin Özçivici ile "Aziz Sancar Bilim Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Seza Özen, Prof. Dr. Özcan Erel ve plakete layık görülen Prof. Dr. Dilek Gürsoy'a, ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kaf Suresi'nin 16. ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koca, ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan salondan ayrılırken, yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşı bir süre dinledi.

(AA)

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