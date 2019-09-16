Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: Basit önlemlerle bile ölümcül enfeksiyonlar engellenebilir

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, bazen ölümcül olabilen enfeksiyonlara karşı tedbir alınmasının önemine işaret ederek "Bizim amacımız bu enfeksiyonları önlemek. Hem tanıdaki hem tedavideki gelişmeler, yoğun bakımlarda hastaların daha uzun süre yatması, daha uzun yaşaması, kanser tedavileri ve bunların hepsi hastaları enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getiriyor. Ama alınacak basit önlemlerle dahi bunlar engellenebiliyor." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Uluslararası Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma Konferansı'na (ICPIC) katılan Bakan Yardımcısı Meşe, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ICPIC tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülmesinden duyduğu memnuniyet dile getiren Meşe, "Sağlık Bakanlığı olarak enfeksiyon kontrolüne çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Meşe, kendisinin de görev yaptığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde son 10 yıldır yaptıkları faaliyetler sonucunda hastane enfeksiyon oranlarını yarı yarıya indirdikleri için ödülün Avrupa'daki hastaneler içinde Türkiye'ye verildiğini aktardı.

Gelişmiş ülkelerdeki hastane enfeksiyonu oranının yüzde 5-10 düzeyinde seyrettiğini, gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 20'ler civarında olduğunu belirten Meşe, "Biz uyguladığımız enfeksiyon kontrol programıyla Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde bunu yüzde 10'dan yüzde 5'e çektik." şeklinde konuştu.

Hastanelerde enfeksiyon kontrolünün önemine işaret eden Meşe, bu kurumlara sağlık hizmeti almak için gelen hastalarda hiç beklenmedik şekilde enfeksiyon gelişebildiğine dikkati çekti.

Meşe, bu enfeksiyonların bazen ölümcül dahi olabildiğini vurgulayarak, "Bizim amacımız bu enfeksiyonları önlemek. Hem tanıdaki hem tedavideki gelişmeler, yoğun bakımlarda hastaların daha uzun süre yatması, daha uzun yaşaması, kanser tedavileri ve bunların hepsi hastaları enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getiriyor. Ama alınacak basit önlemlerle dahi bunlar engellenebiliyor. Bunlardan en önemlisi el hijyeni." dedi.

Hastane personeline "el hijyeni" uygulayın çağrısı



Ziyaretlerde hastayla temas öncesi ve sonrasında ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiğini bildiren Meşe, Bakanlık olarak alanında uzman ekiple hazırladıkları Ulusal Enfeksiyon Programı'nı yakında açıklayacakları bilgisini paylaştı.

Meşe, programın tüm Türkiye'deki hastanelerde uygulamaya konulacağını belirterek, içeriğine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Hastane personelimizin hastalara temas öncesi mutlaka el hijyeni uygulaması lazım. Hasta alanına girdiği zaman, hastanın çevresine yaklaştığı zaman personelin ellerini dezenfekte etmesi lazım. Ziyaretçilerin de aynı şeyi yapması lazım. Bizde bir ziyaret kültürü var. Kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığı varsa ki şu an grip ve üst solunum enfeksiyonları dönemine giriyoruz, eğer kişinin burnu akıyorsa, herhangi bir viral enfeksiyon ve grip varsa hasta ziyaretine gitmemesi lazım."

Grip mevsimine yaklaşırken tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yardımcısı Meşe, şunları kaydetti:

"Hasta ziyaretine gidecek kişi kendini iyi hissetmiyorsa, kendinde enfeksiyon olabileceğini düşünüyorsa yani burnu akıyorsa, gözleri yaşarıyorsa, hapşırıyorsa yani bir sekresyon çıkarıyorsa kesinlikle hasta ziyaretine gitmemesi lazım. Özelikle kanser hastası gibi, yoğun bakım hastası gibi ameliyat sonrası dönemdeki hastaların ziyaretine kesinlikle gidilmemesi lazım. Çünkü o hastalar çok hassas ve bağışıklıkları baskılanmış bir dönemdeler. Çok kolay hastalanabilirler."

"Vatandaşlar mutlaka grip aşısını yaptırsın"



Meşe, viral enfeksiyon döneminin yaklaştığını anımsatarak, bu dönemde özellikle 60-65 yaş üzeri vatandaşlar, kalp, şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları ve cerrahi operasyon geçiren hastaların mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

"Özellikle 15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde her sene bu grip aşıları yenileniyor." diyen Meşe, geçen yılın mikroorganizmalarıyla hazırlanan yeni aşıların 15 Eylül'den sonra piyasaya çıkacağını ifade etti.

Meşe, kasım ayında grip mevsiminin başladığını vurgulayarak, 15 Eylül'den itibaren vatandaşlara grip aşısı olmaları çağrısı yaptı.

Türkiye'de risk grubundaki kişilere bu aşıların ücretsiz karşılandığını dile getiren Meşe, hastaların mutlaka bunu doktorlarına reçete ettirerek aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

"Türkiye dünyaya örnek"



Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) merkezinin Cenevre'de olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamlelerle dünyada sağlık alanında çok iyi bir konuma geldiğinin altını çizdi.

Meşe, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarından dolayı pek çok ödüle layık görüldüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle başta DSÖ olmak üzere uluslararası sağlık örgütleri Türkiye'yi tüm dünyaya örnek gösteriyor. Çünkü bizde evrensel sağlık kapsayıcılığı var. Hiç kimse sağlık hizmeti almada geride değil. Acil servisler ücretsiz, yoğun bakımlar ücretsiz. Sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte kim hastaneye gidiyorsa sağlık hizmeti alabiliyor. Bu tüm dünyaya örnek gösterilen bir uygulama. Dolayısıyla Türkiye sağlık hizmetleri konusunda dünyada çok iyi bir noktada."

(AA)