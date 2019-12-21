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21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 01:56:31

Sağlık bağırsakta başlar

Bağırsak florasını doğal probiyotiklerle güçlendirmek, başta sindirim sistemi kanseri olmak üzere pek çok kanserin oluşmasına engel olur.

Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Birçok hastalık, bağırsak florasıyla ilişkilendirilmektedir. Günler geçtikçe de bu ilintili hastalık sayısı artmaktadır. Bu hafta, önemli gördüğümüz birkaç hastalıkla-bağırsak florası arasındaki bağlantıya değineceğiz. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki; fazla kilo insülin direncini etkiler. Ülkemizde obezite, yani şişmanlık hızla artmaktadır. Yetişkinlerin üçte biri obezdir. Obezite aslında vücutta fazla miktarda yağ birikmesi demektir. Yani kas kitlesinin fazla olduğu sporcular -kilo da fazla gelse dahi- obez değildir. İnsülin, pankreasta üretilen ve kan şekerinin yükselmesini önleyen bir hormondur. Hiç üretilmemesi tip 1 diyabete neden olurken; fazla üretilmesi insülin direnci olarak yorumlanmaktadır. Vücuttaki aşırı yağ birikimi insülin üretiminde artışa neden olur ve insülin direnci gelişir. Bu insülin direnciyle bağırsak florası arasında ilişki kuran çalışmalar vardır. Dolayısıyla tip 2 diyabetin başlangıcı sayılan insülin direncinde, bağırsaklarımızın mikrobik yapısının bozulmasının da rolü vardır.

PANKREAS HASAR GÖREBİLİR

Tip 1 diyabet, pankreasta insülin yapımından sorumlu beta hücrelerinin harabiyeti sonucu ortaya çıkarken; tip 2 diyabette karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi dokularda insülin direnciyle birlikte zamanla gelişen pankreasta insülin salgılayan hücrelerin harabiyeti söz konusudur. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler pankreas beta hücrelerinin tahribatıyla sonuçlanan bir kendi kendine saldırma olayını (otoimmün süreci) tetikleyebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, mikrobiyotanın tip 1 diyabetle ilişkili olduğunu desteklerken, insanda tip 1 diyabet gelişiminde rol oynadığına dair kesin neden-sonuç verisi bulunmamaktadır. Beslenmeyle fazla alınan katı yağlar ve bozulmuş bağırsak florası; tip 2 diyabet gelişimine neden olabilir.

TÜMÖR SAVAŞÇISI

Mikrobiyotanın, özellikle sindirim sistemi kanserlerinde, kanseri önlemede ve kanser tedavisinin etkinliğini sağlamada önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Probiyotiklerle tedavi açısından hangi yararlı bakterinin hangi dozda, ne yolla verilmesi konusu kişiselleştirilmiş tedavi için önemli olmaktadır. Kanser tedavisi ve önlenmesinde probiyotik/prebiyotik kullanımı, dışkı nakli, diyet uygulamaları gibi tedavilerin uygulamaya girmesi için araştırmaların devam etmesi gerekmektedir. 

Probiyotikleri; FDA=Amerika gıda ve ilaç odası hiçbir probiyotiği tedavide onaylamamıştır. Probiyotiklerin şöhreti bilimsel kanıtların önüne geçmiştir. Bilimsel faydaları için yapılan çalışmalar, ufak çaplı ve kullanılan içerikler oldukça farklı ve önemli sınırlandırmalar içermektedir. Bu nedenle etkinliğiyle ilgili samimi sonuçlara ulaşmak zordur. İçerikleri, dozları, biyolojik aktiviteleri farklı olduklarından bir probiyotik ilaç için ulaşılan sonuç diğerlerini de kapsamamaktadır, dolayısıyla probiyotik tedaviler genelleştirilememektedir. Bir probiyotiği kullanma kararı için; beklenen faydanın derecesi, alternatif olması, fiyatı, hastanın tercihi ve faydalı olduğunun gösterilmiş olması gereklidir. Enfeksiyona bağlı ishallerde probiyotikler önerilmektedir. Kabızlıkta kullanımı için sınırlı çalışma vardır ve faydalı olduğu bilinmektedir.

Hassas bağırsak sendromu: Faydaları tam ikna edici değildir. Hangi probiyotiğin hangi subgruba etkili olduğu tam belli değil. Daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Laktoz intoleransı: Laktoz, sütün yapısında doğal olarak bulunan ve glikozla galaktozun birleşmesiyle oluşan bir süt şekeri çeşididir. Laktaz ise; ince bağırsakta laktozu, glikoz ve galaktoza parçalamakla görevli olan enzim türüdür. Vücuttan yeterli miktarda laktaz enziminin sentezlenmemesi sonucu laktozun bağırsaklarda sindirimi ve emilimi zorlaşmaktadır. Laktoz sindiriminin zorlaşması vücutta çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunun sonucunda vücutta laktaz enzimi yetersizliğinden kaynaklanan sağlık sorunları, laktoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Laktoz intoleransının görüldüğü durumlarda enzim yetersizliğinden sindirilemeyen laktoz, kalın, bağırsağa ilerler ve sindirim şikayetleri görülür. Probiyotiğin laktoz intoleransında faydası kanıtlanmamıştır.

Karaciğer bozukluğu (hepatik ansefelopati): Başlangıçta faydalı gibi görünmesine rağmen, yaşam kalitesi açısından bir faydalası bulunamamıştır.

Alerji: Alerjik durumlardaki çocuklarda kullanılmıştır ama kesin faydaları ispatlanmamıştır.

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