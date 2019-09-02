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02 Eylül 2019 Pazartesi 14:57:24 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:58:07

Sağlığı tehdit eden yanıltıcı yayınlara 564 kez müeyyide uygulandı

RTÜK tarafından, toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 564 kez müeyyide uygulandığı bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurul ile ilgili kamu kurumlarına telefon, CİMER veya sosyal medya gibi değişik mecralardan gelen şikayetler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu vurgulandı.

Milletin yanında olan RTÜK'ün insan sağlığıyla oynayarak haksız kazanç elde eden yayın kuruluşlarına karşı etkin bir mücadele yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk sağlığını korumayı ilke edinen Üst Kurul, sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel ilaç pazarlayan, vatandaşları yalan yanlış bilgilerle dolandıran ya da manevi değerleri istismar eden radyo ve televizyonlara karşı denetleme faaliyetlerini aksatmadan yürütmektedir. RTÜK, toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 564 kez müeyyide uygulamıştır. Yaptırımlar idari para cezası, program durdurma, yayın durdurması ve lisans iptali şekillerinde hayata geçirilmiştir. İlgili yayınlara 3 yılda 165 kez para cezası verilmiştir. 6112 sayılı kanunun 8. Maddesinin 4. Fıkrasını ihlal eden yayınlara karşı 164 kez program durdurma kararı veren Üst Kurul, 155 defa yayın durdurma müeyyidesi uygulamıştır. Kanuni süreçlerin ardından aynı ihlallere devam ettiği tespit edilen yayıncıların 80'inin yayın lisansı iptal edilmiştir."

"RTÜK, kararlı mücadelesini sürdürecektir"

RTÜK kararlarının yargı denetimine tabi olması ve zaman zaman mahkemelerden aksi kararların alınması nedeniyle söz konusu yayınların özellikle uydu platformlarında görülmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca, Üst Kurul tarafından uygulanan lisans iptallerine rağmen, teknik imkanları kullanarak farklı frekanslara geçme gibi metotlarla halkı yanıltıcı yayınlarına devam eden radyo ve televizyonlara karşı RTÜK, kararlı mücadelesini sürdürecektir. Vatandaşın sağlığına kasteden yayınlarla alakalı RTÜK'ün sorumluluğunun yanında başka kamu otoriteleri de sorumlu, yetkili ve ilgilidir. Bu minvalde bahse konu yayınlara ilişkin ortak bir mücadele sürdürülmesi şarttır. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının sağlığının korunması hususunda çok hassas olan Üst Kurul, konunun muhatabı olan devlet kurumlarıyla iş birliği halinde sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir."

(AA)

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