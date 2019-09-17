Safran çayı ile diyabeti önle

Dünyanın en pahalı bitkisi olarak ünlenen safran, ülkemizde de yetişen şifalı bir bitkidir. Pahalı ve değerli bir bitki olduğu için “kırmızı altın” olarak da adlandırılır. Baharat, boya maddesi, eczacılık, kozmetik sanayii ve alternatif tıp alanında kullanımı mevcuttur. Antik çağlarda Romalılar parfüm olarak kullanmış, Çinliler ise yine medikal amaçlarla safrandan faydalanmışlardır.

METABOLİK SENDROM

Latince adı crocus sativus olan safran, nemli bölgeleri sever. Eskiden ülkemizde Safranbolu, İstanbul, Tokat, İzmir, Adana, Şanlıurfa gibi bölgelerde yetiştirilirken, şimdilerde sadece Safranbolu’da küçük bir alanda yetişmektedir. Bu da safranı çok daha değerli bir bitki haline getirmiştir. Faydalı ve şifalı kısmı dişi organıdır. Dişi organ üç parçalı olup portakal rengindedir. Tadı hafif acımsı olmakla birlikte, kuvvetli ve kendine has özel bir kokuya sahiptir. Sonuçları 2013 yılında yayımlanan bir araştırmada, metabolik sendrom teşhisi konulmuş, diyabet ve kalp krizi riski yüksek olan 106 katılımcı yer almış.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İkiye ayrılan katılımcılardan ilk gruba 100 mg. safran, ikinci gruba ise plasebo verilmiş. Üç ay sonra metabolik sendromla ilişkilendirilen değerlerin önemli ölçüde değiştiği gözlenmiş. Uzmanlar safranın diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor: Kalp krizi riskini azaltır ve damar tıkanıklığını önler. Depresyona iyi gelir. Göz sağlığını korur. Bulanık görme sorununa karşı oldukça etkilidir. Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. Enfeksiyonu önleyerek bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Adet öncesi sendromuna karşı iyileştirici etkiye sahiptir. Antioksidan özelliğe sahiptir.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VAR

Kan basıncını düşürerek kalp ve damarların aşırı derecede zorlanmasının önüne geçer. Kandaki kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürür. Hücrelerin sağlığını korumalarına yardımcı olur. Kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır. Ağrı kesici özelliği vardır. Göz, deri, karaciğer, ağız ve saç sağlığını korur. Vücut ısısını dengeler.

• 3 Safran satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu gerçek olup olmadığıdır. Safran benzeri bitkiler, özellikle de “aspir” safran diye satılabilir.

• 3 Safranı toz şeklinde almayın. Toz olarak satılanların başka bir bitki olma ihtimali yüksektir.

• 3 Fiyatı oldukça pahalı olan ve gramla satılan bu baharat, hava geçirmeyen, özel ambalajlarda saklanırsa tazeliğini bir sene koruyabilir.

HAZIRLANIŞI

Bir bardak safran çayı için 9-10 tane safran kullanmanız yeterli olacaktır. Kullanacağınız suyu iyice kaynatın. Su kaynadıktan sonra birkaç dakika soğumasını bekleyin ve safranı koyduğunuz bardağa dökün. Suyun rengi kül rengine dönene kadar bekleyin ki bu durum 2 dakika sürecektir. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çayı 5-6 dakika demleyin. Dilerseniz safran çayı içine tarçın ya da kakule atabilir, şeker ya da balla da tatlandırabilirsiniz.