Safra taşına fıstıklı çözüm

Çerez olarak tüketilen aynı zamanda tatlılara lezzet katmak için de kullanılan yerfıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli proteinle doludur. Biyotin, bakır, niasin, folat, manganez, E vitamini, tiamin, fosfor ve magnezyum içerir. Bu zengin vitamin ve mineraller sağlık açısından pek çok yarar sağlar. Yerfıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini önleyen yararlı etkiler gösterir. Safra taşları, safra kesesi içinde gelişen, çözünmeyen kolesterolün çoğundan oluşan sertleşmiş sıvı topaklarıdır. Yapılan bir çalışmaya göre; her gün yaklaşık 28 gram yerfıstığı yiyen kadınların safra taşı oluşturma riskleri yüzde 25 oranında azaldığı görülmüştür.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yerfıstığı belleği artırır. Bunun, beyne kan akışını artıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niasinin ve antioksidan resveratrolün varlığına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Resveratrol, parkinson ve alzheimer gibi nörodejeneratif beyin hastalıklarını önleme kabiliyeti için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararları bulunan bir bileşiktir. Yerfıstığında bol miktarda bulunan demir ve kalsiyum, kana oksijen taşınmasında, sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Yerfıstığı, kalbi sağlıklı tutan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar içerir. Bu, kalbin sağlıklı olması için mükemmeldir, çünkü hem tekli doymamış hem de çoklu doymamış yağların iyi bir seviyesi, kan kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Yerfıstığında en çok bulunan, arachin ve conarachin gibi proteinler bazı kişilerde alerji ve reaksiyonlara neden olabilir.