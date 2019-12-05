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05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:43:38

Safra taşına fıstıklı çözüm

Doymamış yağ ve vitamin içeriği yüksek olan yerfıstığı sık tüketildiğinde safra kesesi taşı oluşumunu önlüyor, kalp krizi riskini en aza indiriyor. 

Çerez olarak tüketilen aynı zamanda tatlılara lezzet katmak için de kullanılan yerfıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli proteinle doludur. Biyotin, bakır, niasin, folat, manganez, E vitamini, tiamin, fosfor ve magnezyum içerir. Bu zengin vitamin ve mineraller sağlık açısından pek çok yarar sağlar. Yerfıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini önleyen yararlı etkiler gösterir. Safra taşları, safra kesesi içinde gelişen, çözünmeyen kolesterolün çoğundan oluşan sertleşmiş sıvı topaklarıdır. Yapılan bir çalışmaya göre; her gün yaklaşık 28 gram yerfıstığı yiyen kadınların safra taşı oluşturma riskleri yüzde 25 oranında azaldığı görülmüştür. 

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR 

Yerfıstığı belleği artırır. Bunun, beyne kan akışını artıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niasinin ve antioksidan resveratrolün varlığına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Resveratrol, parkinson ve alzheimer gibi nörodejeneratif beyin hastalıklarını önleme kabiliyeti için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararları bulunan bir bileşiktir. Yerfıstığında bol miktarda bulunan demir ve kalsiyum, kana oksijen taşınmasında, sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir. 

KOLESTEROLÜ DENGELER 

Yerfıstığı, kalbi sağlıklı tutan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar içerir. Bu, kalbin sağlıklı olması için mükemmeldir, çünkü hem tekli doymamış hem de çoklu doymamış yağların iyi bir seviyesi, kan kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Yerfıstığında en çok bulunan, arachin ve conarachin gibi proteinler bazı kişilerde alerji ve reaksiyonlara neden olabilir.

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