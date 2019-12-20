  • Bist 100
    111506
  • Dolar
    5,9236
  • Euro
    6,5873
  • Altın
    281,2810
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'16 milyonun başkanıyım' diyen Ekrem İmamoğlu ayrımcılığa başladı '16 milyonun başkanıyım' diyen Ekrem İmamoğlu ayrımcılığa başladı
2020 Amerika Güzeli bilim kadını Camille Schrier 2020 Amerika Güzeli bilim kadını Camille Schrier
Elektriğe tüketiciler için yeni tarife modeli geliyor Elektriğe tüketiciler için yeni tarife modeli geliyor
Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar
20 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Sendikalar asgari ücret talebini açıkladı: 2 bin 578 lira Sendikalar asgari ücret talebini açıkladı: 2 bin 578 lira
İmamoğlu ve eski İl Başkanı Cemal Canpolati Kaftancıoğlu'na karşı ittifak kurdu İmamoğlu ve eski İl Başkanı Cemal Canpolati Kaftancıoğlu'na karşı ittifak kurdu
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi
SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? SPL sınav sonuçları sistemi haberimizde SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? SPL sınav sonuçları sistemi haberimizde
Ahmet Özdoğan: Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan Ahmet Özdoğan: Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yarın Liverpool ile Flamengo karşılaşacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yarın Liverpool ile Flamengo karşılaşacak
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi
Saç boyasında meme kanseri riski Saç boyasında meme kanseri riski
Elneny için iki Avrupa devi karşı karşıya! Elneny için iki Avrupa devi karşı karşıya!
Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Her şeyden önce kendi menfaatlerine zarar verirler Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Her şeyden önce kendi menfaatlerine zarar verirler
En uzun gece bugün mü? 2019 en uzun gece ne zaman? En uzun gece bugün mü? 2019 en uzun gece ne zaman?
PKK da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu PKK da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu
Rabia Naz raporu kafaları karıştırdı! Elbisedeki iz bedende yok Rabia Naz raporu kafaları karıştırdı! Elbisedeki iz bedende yok
Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı
En çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur'a RTÜK'ten bir ceza daha! En çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur'a RTÜK'ten bir ceza daha!
20 Aralık Dünya Trip Günü kutlanıyor! 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri 20 Aralık Dünya Trip Günü kutlanıyor! 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri
Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı? Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
Vatandaşlar İBB önünde çadırlarda sabahladılar: İmamoğlu'ndan umutlu değiliz! Vatandaşlar İBB önünde çadırlarda sabahladılar: İmamoğlu'ndan umutlu değiliz!
Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 11:01:45 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 11:02:35

Saç boyasında meme kanseri riski

Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Ailesinde meme kanseri olan yaklaşık 50 bin kadının üzerinde yapılan bu çalışmada belirli aralıklarla saçını boyatan kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık yüzde 9 fazla olduğu ortaya çıktı." dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, belirli aralıklarla saçını boyatan ve ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda hastalık riskinin yaklaşık yüzde 9 fazla olduğunu bildirdi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saç boyalarının kanser yapıp yapmadığıyla ilgili tartışmaların olduğunu söyledi.

ABD'deki akademik Uluslararası Kanser Dergisi'nde (International Journal of Cancer) 3 Aralık'ta meme kanseriyle ilgili yeni bir çalışma yayımlandığını bildiren Coşkun, "Kullanılan saç boyalarının meme kanseri riskini artırdığıyla alakalı çalışma yapıldı. Ailesinde meme kanseri olan yaklaşık 50 bin kadının üzerinde yapılan bu çalışmada belirli aralıklarla saçını boyatan kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık yüzde 9 fazla olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

"Yaklaşık 5 binin üzerinde kimyasal madde bulunuyor"

Saç boyalarının içeriğinde yaklaşık 5 bin kimyasal madde bulunduğuna dikkati çeken Coşkun, Avrupa ve ABD'de sağlık kuruluşlarının önerisiyle birçok maddenin bu ürünlerden çıkarıldığını anlattı.

Paraben, amonyak gibi zararlı olduğu düşünülen birçok kimyasal bileşiğin saç boyalarından çıkarılmasının önerildiğini vurgulayan Coşkun, bunların çıkarılmış olmasının tek başına kanseri önleyeceği manasına gelmediğini belirtti.

"Teorik olarak organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor"

Kullanılan saç boyasının özelliğine göre birtakım riskler oluşturabildiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Şu anda 'Şu saç boyası kullanılsın, şu saç boyası iyidir, şu özelliği olanlar iyidir.' demek mümkün değil. Yurt dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Teorik olarak organik saç boyaları daha güvenli gözüküyor. 'Organik saç boyaları daha iyidir.' deniyor ama piyasada tam olarak organik bir saç boyasının olması mümkün değil. Mutlaka bunlar da birtakım kimyasal maddeler içeriyor. Kalıcı olmayan saç boyaları için risk olduğunu söyleyemeyiz. Kalıcı saç boyalarında uygulanan birtakım yöntemlerle saçların üzerindeki bariyer açılıyor ve boyanın saçların içerisine geçmesi sağlanıyor. Zaten bu geçtikten sonra saç boyaları kanser riskinin artmasına neden olabiliyor."

Coşkun, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma gerçekleştirmeyi planladıklarını, Türkiye'de kullanılan saç boyalarının ne şekilde risk oluşturduğuna dair inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Meme kanseri riski olan hastaların bu konuyla ilgili doktorlarıyla irtibata geçmeleri gerektiğini ifade eden Coşkun, "Bu boyayı uygulayan kuaförlerin kendilerinde mesane kanserinin daha fazla olduğuna dair çalışmalar da var. Solunum yoluyla veya temas yoluyla bazı kimyasalların vücuda girmesi buna yol açabiliyor." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ