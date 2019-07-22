Romatizmaya kırkkilit otu

Daha çok nemli ve bataklık yerlerde yetişen kırkkilit otu, içerisindeki acı madde, saponin, tanen, asit, çeşitli alkoloidler ve potasyum sayesinde birçok hastalıkla mücadele etmenizi sağlar. Uzmanlar, bitkinin faydalarını şöyle sıralıyor: Romatizma ve gut şikayetlerini azaltır. Yaraların ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır. Kanı temizler.

BÖBREKLERİ TEMİZLER

Sindirim sistemini güçlendirir. Vücut direncini artırır. Saçı besler ve kepeği önler. Ağız ve bademcik iltihaplarını da kurutur. Böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan kum ve taşları dökmeye yardımcı olur. Kronik öksürükte faydalıdır. İdrar ve balgam söktürücüdür. En önemli özelliği, bedende biriken sıvıları, ödemi organizmanın mineral dengesini bozmadan vücuttan uzaklaştırmasıdır. Böbrek, idrar yolları ve mesane iltihabını geçirir.

YARALARA İYİ GELİR

Tüm deri hastalıklarında ve geç iyileşen yaralarda, kompres, yıkama veya banyo katkısı olarak kullanılır.Kan dolaşımı bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde, bacak yaralarında ve deri rahatsızlıklarında da kullanılabilir. Romatizma ve gut hastalıkları da, metabolizma bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar olduğu için, salisilik asit içerikli banyolarla olumlu etkiler.

ÖDEM ARTTIRIR

Zayıflama konusunda, özellikle ödem atıcı ve idrar sökücü etkisi vardır. Aşırı sodyum tüketimine bağlı olarak vücutları su tutanlara ve fazla ödemden kaynaklı kilolara kırkkilit bitkisi etki gösterir.

GÜNDE 4 BARDAK İÇİN

Bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış kırkkilit otu, bir su bardağı dolusu kaynama derecesindeki sıcak suyla haşlanır, üstü kapalı olarak 15-20 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 4 bardak taze demlenmiş çay, aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan içilir.