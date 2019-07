Romatizma ağrısını azaltan karışımlar

Romatoit artrit, tüm eklemleri tutan kronik iltihabi bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülür. Hastalarda, tutulan eklemler ağrılı, kızarık ve şiştir. Birden fazla eklemde aynı anda tutulma görülür. İlerleyen safhalarda, el ve ayak eklemlerinde deformasyon (yapısal bozukluklar) oluşur. Hastalığın tedavisinde, uzun süreli kortizon, ağrı kesiciler ve özellikle aspirin kullanılır. Bazı hastalarda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılması yaygın modern tıp yaklaşımıdır.

PAÇA VE ET SUYU TÜKETİLMELİ



Romatizma hastalığının en önemli sebeplerinden biri, beslenmeyle alınan kolajenin azalmasıdır. Kollajen, bağ dokunun ana maddesidir. Koljen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesidir. Peki, hangi gıdalar kolajen içerir? Paça, et suyu, kemik suyu, kemikli et. Eskiden yemekler hep kemikli etle yapılırdı. Dolayısıyla, romatizmal hastalıklardan korunmak için, öncelikle kolajenden zengin beslenmek gerekir. Evde kemik suyu hazırlayıp küçük kâğıt bardaklarla buzluğa kaldırarak bütün yemeklerinize ilave edebilirsiniz.



HAFTADA 4 GÜN KULLANIN



Kiraz sapı ve ısırgan kürünün hiçbir zararı yoktur. Ayrıca kiraz sapı zayıflamada da önemli rol oynar. Bu küre takviye olarak sinir sıkışması problemindeki ağrıları gidermek için ardıç yağıyla masaj yapabilirsiniz. Haftada 3-4 gün uygulanabilir. Kürü ilk uygulamaya başladığınız hafta vücutta depolanır, ikinci hafta tedavi etmeye ve ağrıları gidermeye başlar.

BU BİTKİLER FAYDALI

Isırgan: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir. Kuşburnu: Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir. Papatya: Ağrı giderici ve sakinleştiricidir. Zencefil: Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını önler. Zerdeçal: Yangı giderici özelliğinin yanında, karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır. Meyan kökü: Ağrıları dindiir.