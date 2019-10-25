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25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:12:50

Romatizma ağrısına çınar yaprağı

Kronik ağrıları olanların imdadına çınar yaprağı kürü yetişiyor. Kür, romatizma ağrısını dindiriyor, eklemleri güçlendiriyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, çınar yaprağının kireçlenmede son derece etkili bir bitki olduğunu belirterek, “Çınar yaprağı kürü, vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmenin azalmasında büyük fayda sağlıyor” diyor. Eklem ağrılarının günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, “Her insanın vücudunda romatizma, kireçlenme gibi eklem rahatsızlıkları mevcuttur. Bunlar çoğunlukla yaşlılarda görünmektedir. Kireçlenme ve romatizma hastalığından dolayı bacakları bükülmeyen, yürümekte zorlanan, merdiven çıkamayan ve ağrı çeken insanlar için bitkisel çözüm tavsiye ediyoruz. Çınar yaprağı kürü vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağlıyor.

YARALAR İYİLEŞTİRİR

Hareketsiz bir yaşam süren ve oturarak çalışan günün arta kalan kısımlarını da hareketsiz ve sporsuz geçiren kişilerin bu rahatsızlıklara yakalanma olasılığı çok yüksektir. Öncelikle kişilerin yaşamları boyunca egzersiz ve spor yaparak doğru besinlerle kemiklerini ve eklemlerini güçlü bir halde tutması gerektir. Bu rahatsızlıktan mustarip kişiler sürekli ağrılardan yakınır tamamen doğal ve bitkisel olan yöntemlerle romatizma ve kireçlenme gibi hastalıklarla başa çıkabilirler” diye konuştu. Çınar yaprağı, kemik ve eklem sağlığını korumanın yanı sıra özellikle kireçlenme sıkıntılarından kaynaklı ağrıları rahatlatır. Diş ve dişeti sağlığını koruyan çınar yaprağı aynı zamanda yanık ve yanık yaralarının iyileştirilmesinde de kullanılır. Vücuttaki ödem ve şişliklerin giderilmesine yardımcı olur, mide bulantısına da iyi gelir.

DERİN YIRTIKLI OLMALI

Kür yapımında kullanılacak olan çınar yaprağının ‘anatolius’ türü olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Anatolius türü çınar yaprağı, derin yırtıklıdır. Kazayağına benzer şekilde derin yırtıkları olmayan çınar yaprakları uygun değildir. Çınar yaprağının bilinen bir yan etkisi yoktur.

ÖDEM ARTIRIR

Vücutta birçok sebeple belirli aralıklarda ödem ve şişkinlikler meydana gelir. Çınar yaprağı vücutta meydana gelen bu ödemin giderilmesi konusunda da etkilidir. Temiz çınar yapraklarının kaynatılarak içilmesiyle vücutta bulunan ödem ve şişkinliğin azaldığı bilinmektedir.

ÜÇ SAAT ARAYLA İÇİLMELİ

İki adet büyük boy taze ya da kurutulmuş çınar yaprağını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın. Bir su bardağı klorsuz suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte, ağzı kapalı olarak bir dakika kaynatın. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra sıcakken süzün. Soğuyunca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için. İki içim arasında en az 3 saat fark olmalıdır. Bu küre 30 gün devam edilmelidir. 15 gün kullanıp, 3 gün ara verin ve tekrar 15 gün daha kullanarak 30 güne tamamlayın. Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır.

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