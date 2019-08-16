Reflüye ev yapımı bitkisel çareler

Reflü; stres, kötü yemek alışkanlıkları ve sinirlilik hali yüzünden her gün karşılaştığımız bir sorundur. Fakat bu, “herkesin reflüsü var” diye düşünüp bu konuda hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Reflü için kullanılan tıbbi terim pirozis olmasına rağmen genellikle reflü olarak bilinir. Göğüs kafesinin hemen altındaki özafagusta “yanma” ya da “ateş” hissiyle tarif edilir. Diğer belirtileri, ağızda asidik veya acı bir tattır. Yiyecek ve içecekleri yutmamızda zorluk yaratabilir, yemek yerken ya da bir şey içerken acı çekmemize sebep olabilir. Mide asidinin yukarı çıkmasından kaynaklanır. Acı hissi göğüs bölgesinde başlar ve kimi durumlarda boğaza, çeneye ya da boyna yayılır. Yemeklerden sonra midenizde meydana gelen yanma hissiyle uğraşmak istemiyorsanız şu uygulamaları deneyebilirsiniz.

• İki marul yaprağı ve soyulmuş 4 havucun suyunu çıkarın ve blender’a bir bardak su ekleyin. 5 dakika boyunca karıştırıp süzün ve sabahları açken için.

• Kaynayan bir kap suya pelinotu ekleyin. Üzerini kapayın ve kahvaltılardan önce için.

• Bir litre suyu kaynatın ve içine 15 gram kurutulmuş fesleğen ekleyin. Bir müddet bekleyin ve her yemekten sonra bir bardak olacak şekilde günde 3 kez için.

• 15 gram adaçayını 30 gram limonotuyla karıştırın. Elde ettiğiniz karışımdan bir çay kaşığı alarak bir bardak sıcak suya ekleyin ve yemeklerden sonra için.

• Bir yumurta akını 2 çay kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Bunu gün içinde birkaç kez içebilirsiniz.

• Birkaç hurmayı bir miktar suyun içinde kaynatın ve elde ettiğiniz suyu için.

KARAAĞAÇ ÇAYI

Reflü tedavisinde sık sık önerilen karaağaç çayı, mideyi yatıştırır ve mide zarıyla yemek borusu üzerinde ince bir tabaka oluşturarak reflüye bağlı belirtileri hafifletir. Karaağaç çayını hazırlamak için 2 bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı karaağaç kabuğu tozu dökün ve yoğun kıvama gelinceye kadar karıştırın. 2-3 dakika demlenmesi yeterli olacaktır. Bu çayı yemeklerden sonra günde 3 kez içebilirsiniz. Hatmikökü de aynı karaağaç çayında olduğu gibi yemek borusunda koruyucu bir katman oluşturarak mide asitlerinin yakıcı etkisine karşı korur. Hatmikökü çayını bir büyük su bardağına 3-4 tatlı kaşığı kurutulmuş yaprak atarak hazırlayabilirsiniz.