Reflünün doğal ilacı karaağaç çayı

Reflü; stres ve kötü yemek alışkanlıkları nedeniyle her gün karşılaştığımız bir sorundur. Göğüs kafesinin hemen altındaki “yanma” ya da “ateş” hissiyle tarif edilir. Diğer belirtileri, ağızda asidik veya acı bir tattır. Yiyecek ve içecekleri yutmamızda zorluk yaratabilir, yemek yerken ya da bir şey içerken acı çekmemize sebep olabilir. Mide asidinin yukarı çıkmasından kaynaklanır. Acı hissi göğüs bölgesinde başlar ve kimi durumlarda boğaza, çeneye ya da boyna yayılır. Refüye yol açan birkaç şey: Aşırı yemek ya da alkol tüketimi, midemizin uzun süre dolu olması, kahvaltıyı atlamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketimi, hamilelik, 60 yaşını geçmiş olmak ve obezitedir. Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği, karaağaç çayı mideyi yatıştırır ve mide zarıyla yemek borusu üzerinde ince bir tabaka oluşturarak refüye bağlı belirtileri hafifletir. Hatmikökü de aynı karaağaç çayında olduğu gibi yemek borusunda koruyucu bir katman yaratarak mide asitlerinin yakıcı etkisini azaltır.