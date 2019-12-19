Reflüden yılancıkotuyla kurtulun

Yılanı andıran şekli yüzünden 'yılancıkotu' denilen bu bitkinin Latince adı salvia virgata’dır. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan yılancık otu, mikrop öldürücü etkisiyle bilinmektedir. Yetiştiği yere göre 15- 80 santim boylarında, sert ve çok tüylü yaprakları oldukça sık ve rengi koyu mor olan, doğada kendi halinde yetişen bir bitkidir.

MİKROP ÖLDÜRÜCÜ ETKİ

Bu bitkinin insan sağlığı için pek çok faydası bulunmaktadır. Gastrit tedavisinde kullanılan yılancıkotu, kantaronla birlikte kaynatıldıktan sonra içine bal eklenerek tüketilir. Bu şekilde kullanılan yılancıkotu midedeki gastrit tedavisine yardımcı olur. Reçine ve uçucu yağ içeren ot, genellikle açık yaralarda kullanılır. Mikrop öldürücü etkisiyle bilinen bitkinin yaprakları kurutulduktan sonra kaynatılarak yaranın üzerine sürülür.

SAÇLAR İÇİN DE FAYDALI

Kurutulmadan da kullanılabilen bitki yaprakları direkt yaranın üzerine sürülür. Birçok kadının şikayetçi olduğu mat görünen saçlara parlaklık vermek için kullanılır. Mikrop öldürücü etkisiyle ölü hücreleri canlandırarak yeni saç çıkmasında yardımcı olur.