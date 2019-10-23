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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:50:06 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:51:04

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Bülbül: Menopoz döneminde brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Bülbül, menopoz dönemi hakkında, "Bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor." dedi.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülbül, "Menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor." dedi.

Doç. Dr. Bülbül, menopoz döneminde dişlerde meydana gelen değişiklikleri ve bu dönemde dişleri korumak için yapılması gerekenleri AA muhabirine anlattı.

Menapozunun tıpkı bebeklik, ergenlik gibi hayatın olağan bir dönemi olduğunu vurgulayan Bülbül, bu dönemde yumurtalıklardaki folikül miktarının düşmesine bağlı olarak östrojen hormonu üretiminin azaldığını ifade etti.

Bülbül, östrojen hormonunun kalsiyumun emilmesi için gerekli olduğunu, eksikliğinde kemik erimesi rahatsızlığının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu durumun diş sağlığı üzerinde de etkileri olabileceğini belirten Bülbül, şöyle konuştu:

"Etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler dişin desteğini yok ediyor. Kemiğin hacminde ciddi değişiklik olmasa da kalitesinde azalma oluyor. Bu da dişin, varsa implantın ömrünü ve başarısını etkileyebiliyor. Dişler sallanıp ardından kaybedilebiliyor. Ayrıca menopoz döneminde kemik erimesine ve buna bağlı olarak diş eti çekilmesinde artış yaşanıyor. Dolayısıyla diş eti hastalıklarına yatkınlık oluyor."

"Hekim kontrolleri aksatılmamalı"

Bülbül, azalan östrojen seviyesinin tükürük üretiminde de düşüşe yol açtığını belirterek, "Buna bağlı olarak menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor." dedi.

Menopoz döneminde kadınların diş bakımı ve temizliğine önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Bülbül, "Gece tükürük üretimi düştüğü için yatmadan önce yapılacak ağız bakımı önem teşkil ediyor. Dişler günde 2 kez düzenli fırçalanmalı, gün içinde en az bir kere dişler arası yüzeyin ipler veya ara yüz fırçalarıyla temizliği yapılmalı ve dil fırçalama ile ağız hijyeni sağlanmalıdır." diye konuştu.

Bülbül, menapoz döneminde diş sağlığıyla ilgili sıkıntıların yaşanmaması için çocuk yaştan itibaren düzenli ve sağlıklı beslenmek gerektiğini söyledi.

Düzenli hekim kontrolünün önemine işaret eden Bülbül, "Menopoz dönemine girmiş kadınların kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Bu, oluşacak diş ve diş eti rahatsızlıklarının erken teşhisi açısından önemli. Böylelikle kemik kaybıyla birlikte oluşabilecek diş eti çekilmesi engellenebilir. Bu sayede oluşabilecek çürükleri ve estetik problemleri kendileri önlemiş olurlar." ifadelerini kullandı.

(AA)

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