Prostatı brokoliyle yenin

Erkeklerde 30’lu yaşlardan sonra prostatın büyümeye başlaması, 40’lı yaşlardan sonra büyümenin ölçülebilir olması, doğal bir süreç olarak değerlendirilir. İdrar yapmayla ilgili sorunlara neden olan iyi huylu prostat büyümesi genellikle 50’li yaşlardan sonra görülüyor. Ancak yalnızca bu dönemde değil erken yaşlardan itibaren prostat sağlığının korunması büyük önem taşır.

AÇ KARNINA TÜKETİN

Pişmiş domates, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve brokoli gibi bazı gıdalar, erkeklerin bu süreçleri sağlıklı atlatmasına yardımcı olurken, rutin tetkiklerin de ihmal edilmemesi hayati önem taşır. Bitkisel tedavi uzmanları iyi huylu prostat büyümesine karşı brokoli kürünü şu şekilde tarif ediyor: Sıcak suya 200-250 gram brokoli atın. Hafif ateşte 4-5 dakika haşlayın. Ilıdıktan sonra suyu süzerek brokolilerden ayırın. Suyun üçte birini sabah, üçte birini öğlen, son kalan üçte birini de akşam aç karnına için. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin.

3 GÜN ARA VERİN

Eğer çalışan biriyseniz suyun yarısını sabah, yarısını da akşam aç karnına içebilirsiniz. Bu durumda ise brokolileri bir litrede değil, 500-600 ml. suda haşlayabilirsiniz. Brokolileri yemek zorunda değilsiniz. Önemli olan suyunu içmek. Suyu buzdolabında saklayabilirsiniz. Her 7 günlük uygulamadan sonra 3 gün ara verin. Kürü toplam 21 gün uygulayın.

Bol BOL SOĞA YİYİN

Prostat büyümesi ve/veya prostatit şikayeti olanların beslenmelerinde birkaç noktaya dikkat etmesi gerekir: Karabiber, köri ve acı biberden uzak durun. Kafeinsiz kahve tüketiminde ölçülü olun. Kola, maden suyu, soda ve çeşitli asitli içecekleri tercih etmeyin. Bol su için. Kuru soğan tüketimine ağırlık verin. Kırmızı soğan ve beyaz İtalyan soğanını tercih etmeyin.