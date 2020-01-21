21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:05:11
Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor
Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri erken evrelerde kesin olarak tedavi edilebiliyor.
Her 12 erkekten birini etkileyen prostat kanserine karşı 'Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile düzenli kontrole gidin' diyen Op. Dr. Çelik, hastalara genellikle rutin üroloji kontrolleri esnasında tanı konulduğunu belirtiyor. Tanının öncelikle yapılan rektal muayene esnasında ele gelen bir kitleyle konulabileceğini anlatan Çelik, “PSA tetkikinde şüphe olması durumunda prostat biyopsisi yapılır” diyor.
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