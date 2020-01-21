Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor

Her 12 erkekten birini etkileyen prostat kanserine karşı 'Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile düzenli kontrole gidin' diyen Op. Dr. Çelik, hastalara genellikle rutin üroloji kontrolleri esnasında tanı konulduğunu belirtiyor. Tanının öncelikle yapılan rektal muayene esnasında ele gelen bir kitleyle konulabileceğini anlatan Çelik, “PSA tetkikinde şüphe olması durumunda prostat biyopsisi yapılır” diyor.