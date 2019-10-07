Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli

  • Bist 100
    104692
  • Dolar
    5,7428
  • Euro
    6,3052
  • Altın
    277,0090
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tunceli'de operasyon: Aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesi de var Tunceli'de operasyon: Aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesi de var
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Üç maç kaybettik diye Yücel hocaya 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Üç maç kaybettik diye Yücel hocaya 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok
'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek' 'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek'
Beşiktaş iç saha performansıyla umutlandı Beşiktaş iç saha performansıyla umutlandı
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un gol şovu devam ediyor! Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un gol şovu devam ediyor!
Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu
David Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı! David Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı!
Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı
Hikmet Karaman ikinci Kayserispor döneminde başarılı olamadı! Hikmet Karaman ikinci Kayserispor döneminde başarılı olamadı!
Bahamalar'da enkaz altında kalan köpek, 4 hafta sonra kurtarıldı Bahamalar'da enkaz altında kalan köpek, 4 hafta sonra kurtarıldı
Husilerin yeni adımı manevra mı, müzakerelere hazırlık mı? Husilerin yeni adımı manevra mı, müzakerelere hazırlık mı?
Tunus'ta Nahda çok parçalı parlamentoda koalisyon arayacak Tunus'ta Nahda çok parçalı parlamentoda koalisyon arayacak
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ile toplantı kararı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ile toplantı kararı
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Ali Koç: Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil Ali Koç: Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil
Acılı anne kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu Acılı anne kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu
Kayseri'de vahşet! Eşini bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Kayseri'de vahşet! Eşini bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı
İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak
Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta azaldı Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta azaldı
Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli
'Diyarbakır'ın kalbi'nde yerleşim 8 bin yıl önce başlamış 'Diyarbakır'ın kalbi'nde yerleşim 8 bin yıl önce başlamış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:30:35 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:32:15

Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli

Perinatoloji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yanık, anne adayları ve bebeklerinin sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikte en sık rastlanan endokrin probleminin diyabet olduğunu, bu durumla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Özellikle obez hastalarda bunu daha sık gördüklerini ifade eden Yanık, gebelikte diyabetin son derece önemli olduğunu, bunun için anne adaylarının dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yanık, obezitenin çağın çok ciddi problemi olduğuna dikkati çekerek, gebelerin obezite problemlerini önlemek adına gebelikten önce kilo vermeleri ve spor yaparak günlük yaşantılarını düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler oluşabiliyor. En çok da karşımıza çıkan preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz."

Yanık, şeker hastalığına bağlı böbrek sorunu varsa yüzde 50 gibi oranla bu hastalarda preeklampsi gelişebildiğini belirterek, bunların annenin hayatını tehlikeye atabilecek çok ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

Gebelikte şeker hastalığının özellikle fetusu da ciddi riske attığını ifade eden Yanık, "Fetusun kendi şekerini kendi düzenleme mekanizmaları bozuluyor. Bu durum fetusun gelişimini oldukça etkiliyor ve iri bebeklerle karşılaşıyoruz. Sonrasında iri bebekler doğum sırasında sıkıntı yaşıyor ve bununla birlikte doğum travmaları oluşuyor." dedi.

Yanık, doğumdan sonra da bu bebeklerde "hipoglisemi" denilen ciddi problemler oluşabileceğine dikkati çekerek, "Onun dışında bebeklerin akciğer gelişimi bozuluyor. Akciğer gelişimi bozulduğu için yenidoğan bebekler solunum problemi ile karşı karşıya kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Şekeri yüksek gebeler tedavi edildiğinde birçok sorun engellenebilmekte"

Anne adayları ve bebeklerinin bu sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "Biz 24 ve 28 haftalıktan sonra tarama yapmaya başlıyoruz çünkü bu haftalardan sonra gebelikteki bazı hormonlar şekere yatkınlığı artırabiliyor. Bu nedenle gebeliğin 24 ve 28'inci haftasında yapılan testlerin önemi son derece büyüktür." diye konuştu.

Yanık, şekeri yüksek gebelerin tedavi edildiklerinde birçok sorunun engellenebildiğini kaydederek, bu konuda hekim ve anne adaylarına önemli görevler düştüğünü anlattı.

Perinatoloji Uzmanları Derneğinin bu konuda üzerine düşeni yaparak anne adaylarını her fırsatta uyardığını dile getiren Yanık, "Perinatoloji yüksek riskli gebeliklerle ilgilenen bir bilim dalı. Şu anda Türkiye'de hemen hemen her ilde birçok perinatoloji uzmanı yetişti ve görev yapıyor." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ