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12 Kasım 2019 Salı 14:32:54 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:33:54

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu: Aşı reddi nedeniyle salgınlarla baş başa kalabiliriz

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, aşı reddi nedeniyle yaşanabilecek salgınlar konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye'de aşı reddinin artmaya başladığını, bu nedenle salgın hastalıklarla karşılaşılabileceğini belirtti.

Uluslararası Pediatri Derneğinin (IPA) gelecek başkanı da seçilen Hasanoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. IPA'ya 145 ülkenin 175 dernekle üye olduğunu bildiren Hasanoğlu, dünyada da 1 milyon 300 bin çocuk hekimi ve yaklaşık 1,5 milyar çocuk bulunduğunu anlattı.

Hasanoğlu, IPA olarak çocukları hastalıklardan kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir sorun var. Son yıllarda moda haline gelen aşı reddedilmesi. Anneler, babalar çocuklarına aşı yaptırmıyor ve bu maalesef ülkemizde yükselmeye başladı. Geçen senelerde Romanya, Ukrayna'da, bu sene New York'ta kızamık salgını oldu. Türkiye'de de aşı reddi yükselmeye başladığı için salgınlarla baş başa kalabiliriz. Bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığının dediğine göre aşı reddeden 120 bin kişi var."

Aşı reddinin önlenmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Hasanoğlu, ailelerin otizm ve kısırlığa neden olabileceği endişesiyle aşıdan korktuğunu ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Hasanoğlu, "Bizde iyi beslenmeme, enfeksiyon hastalıkları vardı. Bunların kökünü kazıdık. Çocuk felci, tüberküloz, çiçek hastalığı kalktı. Onun için bizim, bütün ailelerin, vatandaşların bu aşı reddine bir çare bulmamız lazım." diye konuştu.

"O çocuklara kızmayın, ne olur"

Hasanoğlu, Türkiye'de 4 milyon Suriyelinin yaşadığını, bunun da yarısını çocukların oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriyeliler için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Hasanoğlu, Avrupa'nın söz vermesine rağmen gerekli yardımı yapmadığını belirtti.

Hasanoğlu, "Onlardan yarım milyon dolar almış vaziyetteyiz. O da AFAD ve Kızılay'a veriliyor. Milli Pediatri Derneği olarak 'Her Şey Sevgiyle Başlar' projesini başlattık. O çocuklara kızmayın, ne olur. Onun annesi ölmüş, babası ölmüş, kardeşi ölmüş. İnşallah bu son harekatla (Barış Pınarı Harekatı) huzur sağlanır, onlar da ülkelerine döner." ifadelerini kullandı.

(AA)

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