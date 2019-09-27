  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6682
  • Euro
    6,1953
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz
Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı! Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı!
Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı
Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!
Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:44:41 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:45:44

Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 ölüm engelleniyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 ölüm engelleniyor. Yeni aşıların takvime eklenmesiyle yılda ortalama bin çocuğun daha hayatı kurtarılabilir." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından, bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Aşı Sempozyumu, bir otelde gerçekleştirildi.

Sempozyumda aşının önemi, aşılamada son yıllardaki gelişmeler, aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar, yetişkin aşılaması ve aşı kararsızlığı gibi sorunlar ele alındı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, GlaxoSmithKline (GSK) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, aşının bilimdeki en önemli buluşlar arasında yer aldığını belirterek aşı ile birçok hastalığın önlenebildiğini vurguladı.

Aşılama ile sadece birey sağlığı değil, toplum sağlığının da korunduğunu dile getiren Ceyhan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019 yılında toplumu bekleyen en büyük 10 tehlikenin başında aşı kararsızlığı geliyor." dedi.

"Türkiye'de şu anda hiçbir aşıda civa yok"

Türkiye'de şu anda 13 hastalığa karşı aşılama programı yürütüldüğünü ifade eden Ceyhan, aşı karşıtlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye'de aşılanmama oranları yüzde 5'e çıkarsa salgınlar başlar. Aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 ölüm engelleniyor. Yeni aşıların takvime eklenmesiyle yılda ortalama bin çocuğun daha hayatı kurtarılabilir." açıklamasında bulundu.

Aşı karşıtlığının toplum sağlığını riske attığının altını çizen Ceyhan, "Ülkemizde aşı reddi katlanarak artan bir sayıya ulaşarak 40 bini geçti. Bunun önlenebilmesi için bu konuda çalışmaların artırılması lazım. Yanlış şeyler gerekçe olarak sunuluyor. Bunlardan biri civa tartışması. Türkiye'de şu anda hiçbir aşıda civa yok. Aynısı alüminyum iddiaları için de geçerli." dedi.

"Her yıl aşılama sayesinde 2 milyondan fazla ölüm engelleniyor"

GSK Türkiye, Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Nuran Salman da sadece temiz suyun, aşının hayat kurtarıcı özelliği ile yarışabileceğini ifade etti. Salman, "Her yıl aşılama sayesinde 3 bin 750 bin çocuk sakatlıklardan korunuyor." diye konuştu.

Firmanın Gelişmekte olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur ise "Günümüzde 25'ten fazla enfeksiyon hastalığının önlenmesi ya da kontrol altına alınması için mevcut aşılar bulunmaktadır. Aşılamanın, hastalıkların engellemesi, beklenen yaşam süresinin uzaması, uzun vadede üretkenliğin artışı ve kişi başına düşen gelir artışındaki olumlu etkileri nedeniyle bu hastalıkların ne kadar ölümcül olabileceğini unuttuk." uyarısında bulundu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ