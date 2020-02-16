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16 Şubat 2020 Pazar 13:12:58 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:37:58

Canan Karatay'dan çok konuşulacak Koronavirüs açıklaması: Koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız

Prof. Dr. Canan Karatay, Koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız. Sağlık bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır" dedi.

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay düzenlenen söyleşide İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı programa, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Söyleşide Canan Karatay doğal beslenmeye dikkat çekti.

2 türlü yağın tehlike arz ettiğini de ifade eden Karatay, “Biri fabrikadan çıkan trans yağdır. Kalp krizi yapar, felç yapar, şeker hastası yapar. Kolesterolü de o çıkarır. Bir de şekere bağlı, rafine unlara bağlı trigliseridlerdir. Tehlikeli olan bu iki yağdan uzak durursak sağlığımıza kavuşuruz” dedi.

Gelen bir soru üzerine kahvaltının en önemli öğün olduğuna vurgu yapan Canan Karatay, “Uykudan sonra, uzun süre aç kaldıktan sonra yediğimiz ilk öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda sağlıklı besinleri vücudunuza arz ederseniz, bütün gün dinç olur ve hasta olmazsınız. Bu çok doğru bir sözdür. Ama Karatay kahvaltısı yapacaksınız. Yumurta yemeyin diye senelerce insanları kandırdılar. Yumurtanın sarısı bilakis şeker hastalığını iyileştiriyor. Yumurta bütünüyle şeker hastalığını iyileştirip kalp krizini önlüyor. Bunlara kanmayın efendim. Yumurta süper besindir. Tereyağı süper bir besindir. Akıl paraşüt gibidir, açık olursa çalışır. Kanmayın bunlara” ifadelerinde bulundu.

Karatay, yine bir vatandaşın İnegöl Köfte hakkındaki sorusu üzerine, “İnegöl köfte istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyana kadar yiyin sakıncası yok” dedi.

Bir vatandaşın aşırlarla ilgili sorusuna ise Karatay şu cevabı verdi:

"Ben çocuk doktoru değilim, ben grip aşısına karşıyım. Bakın koronavirüs çıktı. Bu sene kullanılan grip aşırısı 2016 yılının virüslerine karşı yapılmış. 3 tane krofinya virüsünde üretmişler bu sene yapıyorlar. Ama virüsler bu kadar teknoloji uzay ileride ama insanlar daha virüsleri halledemedi. Virüsler her sene her dakika kılıf değiştirir. Görüyorsunuz kardeşim koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız. 18 ay 24 ay sonra çıkacak dediler zaten o zaman korunavirüs kalmıyor. 7 tür koronavirüs var şimdi. 2019'u konuşuyor ondan öncekiler ne oldu. Diğer virüslerden farkı yok mangalda kül bırakmıyorlar. Virüs demek canlı vücudun içinde hayvanda olabilir, bitkide olabilir yaşar büyür kuru yerde yaşamaz. Yani hücre içerisine girer hücrenin içindeki matereleri kullanır büyür hücreyi parçalar. Hücrenin içine girebilmesi için hücrenin kapıları açılması lazım. Zayıf bir hücrede kapılar açılır. Sağlık bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır."

(İHA)

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