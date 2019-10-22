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22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 23:25:49

Probiyotik zengini su kefiri

Su, şeker ve kefir mayasıyla evde kolayca hazırlanan su kefiri, en iyi probiyotik kaynaklarından biridir.  Sindirimi kolaylaştıran ve birçok hastalığı önleyen bu içecek, kanser hücrelerinin büyümesini de yavaşlatıyor.  

Fermente bir içecek olan kefir, çok eski zamanlarda Kafkas halkının uzun ömrünün sırrı olarak kabul edilir. Suyun mayalanmasından elde edilen kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde hastalıklara karşı mucizevi etkilere sahiptir.

Su kefiri hazırlanırken, inek, koyun veya keçi sütü yerine su kullanılır. Şekerli su ve maya karışımı, 24-48 saat boyunca fermente edilir. Bu sayede faydalı bakteriler açısından zengin probiyotik içecek elde edilir.  

48 SAAT FERMENTE EDİLİR

Su kefiri de, bildiğimiz kefir gibi ortaya çıkan ve içinde yer alan binlerce yararlı bakteri sayesinde bağırsak florasını düzenleyen çok önemli bir içecektir. Bakteri, maya ve polisakkaritlerin kümeleşerek oluşturduğu jel, kristal sağlık tanecikleridir. Bitkisel kaynaklı olması sebebiyle süt kefirinden farklı olan su kefiri, geleneksel kefirin aksine Kafkas değil Meksika kökenlidir. Tatlı bir özsuyu bulunan opuntia cinsi kaktüsün çevresinden, simbiyotik ilişki içerisinde olan bakteri ve maya kolonilerinden elde edilir. Su kefiri üretilmez, ortaya çıkması için elde edilmesi ve çoğaltılması gerekir. Süt ürünleri tüketmeyenler için çok iyi bir seçenek olan su kefirinde yoğurttan çok daha fazla probiyotik vardır. 

BAKTERİ BARINDIRIYOR

Ayrıca laktoz intoleransı olan kişiler ve veganlar da su kefirini rahatlıkla tüketebilir.  Faydalı bakterileri içinde barındırdığından su kefiri gerçek bir sağlık deposudur. Su kristallerini andıran kefir; su, meyve parçaları ve şeker konularak 24-48 saat fermente edilir. Sonuç olarak, sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Şu an bolca içilen gazlı içeceklere rakip olan su kefiri, mayalandığında laktik asit, ethanol ve karbondioksitli gazlı içecek formu oluşur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

En önemli özelliği güçlü bir probiyotik kaynağı olmasıdır. Probiyotikler, kanserin önlenmesinden, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, bağırsak sağlığından hastalıklara karşı korunmaya kadar birçok alanda faydalıdır. Su kefirinin bir diğer faydası ise kanserle mücadele etmesidir. Su kefiri bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar, aynı zamanda kabızlık çeken bireyler için çok faydalıdır. Fermente ürün olduğundan bağışıklığı güçlendirir. 

VEGAN DOSTU 

Geleneksel kefir, inek veya keçi sütü kullanılarak yapılır. Ancak su kefiri şekerli su kullanılarak yapıldığı için, sağlık kaygısı, beslenme kısıtlamaları veya kişisel sebeplerden dolayı süt tüketmemeyi tercih edenler için iyi bir seçenektir. Özellikle süt içermeyen veya vegan beslenmeyi takip edenler için, probiyotik tüketimini artırmak ve bağırsak sağlığı için iyi bir tercihtir. 

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