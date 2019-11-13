Prematüre bebeklerin aileleri çocuklarına dokunmak için 2 ay bekliyor

El Bebek Gül Bebek Derneğinden yapılan açıklamada, bebekleri 24 ila 35'inci haftalar arasında doğan 222 anneyle yoğun bakım süreçlerinde yaşadıklarına ilişkin bir anket gerçekleştirildiği aktarıldı.

Türkiye'deki anne babaların yüzde 86'sının prematüre doğarak yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeklerini istedikleri zaman göremediği, annelerin yüzde 13'ünün bebeklerini her ziyarette 10 dakikadan daha az görebildiği belirtilen ankette, prematüre annelerinin yüzde 39'una bebeklerini haftada ancak 3 gün ziyaret etme izni verildiği kaydedildi.

Ziyaret sıklığının bebeğin doğum haftası arttıkça yükseldiğine fakat ziyaret süresinin değişmediğine dikkati çekilen ankette, "Bebekleri 32-33 hafta arası doğan annelerin yüzde 93'ü bebeklerini her gün ziyaret ederken, 24-25 haftalık doğanların ancak yüzde 63'ü her gün ziyaret edebiliyor. Bunun nedeni 32-33 haftalık bebeklerin annelerini emmeye daha kısa sürede başlamaları ve annelerin ziyaretine emzirme dolayısı ile daha fazla izin verilmesi olarak açıklanıyor." denildi.

Annelerin bebeklerine ilk kez dokunma sürelerinin doğum haftasına bağlı olduğu belirtilen ankette, 24-25 haftalık doğum yapan bir annenin bebeğine ilk kez dokunmak için 2 ay veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldığı, annelerin yüzde 18'den fazlasının bebeklerine hiç dokunamadıkları veya tüm yoğun bakım süresince ancak bir veya 2 defa dokunabildikleri anlatıldı. Bunun erken doğan ve prematüre olarak tanımlanan bebeklerin daha iyi bir bakım için yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmalarından kaynaklandığı vurgulandı.

Ankette, Türkiye'de erken doğumla bebek sahibi olan anne babaların yüzde 86'sının yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeklerini doğum sonrası hemen göremediklerine ve dokunamadıklarına dikkati çekildi.

Annelerin yüzde 33'ünün yoğun bakımdaki bebeklerine her gün dokunamadıklarını, yüzde 55'inin ise bebeklerine her ziyarette 20 dakikadan daha az dokunabildikleri aktarılan ankette, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada anne ve bebeğin cilt cilde temas etmesi olarak adlandırılan kanguru bakımının önemi ortaya çıkıyor. Anne ve bebek arasında duygusal bağ oluşturduğu, anne sütünü arttırdığı ve bebeğin oksijenlenmesinin, kalp atışlarının ve kilo almasının düzene girdiğine dair bilimsel olarak etkinliğinin de kanıtlandığı kanguru bakımı, günümüzde ancak ünitelerin yarısında yapılabiliyor. Bu oran üniversite hastanelerinde yüzde 75'e yükselirken, şaşırtıcı bir şekilde özel hastanelerde yüzde 40'a kadar düşüyor."

(AA)