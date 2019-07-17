Pembe domates efsaneden ibaret

Kalp sağlığı prostat başta olmak üzere birçok kanser türünden koruyan domatesin pempe renkli olanının daha faydalıymış gibi gösterilip, tezgahta da daha yüksek fiyattan satılmasına beslenme uzmanlarından tepki geldi. Kırmızıyla pembe arasında besin değeri ve fayda açısından hiçbir fark olmadığını dile getiren uzmanlar, pişirildiğinde etkisi daha da artan domatesin tüm türlerinin likopen açısından aynı olduğunu belirtti.

ANTİOKSİDAN

Domatesin bilinenin aksine sebze değil meyve olduğunu dile getiren Biyolog Diyetisyen Burçak Çubukçu, “Birçoğumuz domatesin o ateş kırmızı rengini çok severiz. Domatese kırmızı rengini veren likopen pigmentidir. Likopen, en güçlü antioksidanlardandır. Kanser, kalp ve kolesterol gibi hastalıklarda fayda sağladığı düşünülmektedir. Karpuz, greyfurt ve kuşburnu gibi domates de likopen açısından en zengin meyvedir” dedi. Diyetisyen Burçak Çubukçu şunları dile getirdi:

İNCE KABUKLU OLMASINA DİKKAT

“Likopen kaynağı bir besin işlendiğinde, içeriğindeki likopenin vücut tarafından kullanılma oranı da artar. Pişmiş domates tükettiğimizde, çiğ domatese göre daha fazla likopen alınır. Bu nedenle ne tür domates alırsanız alın, pişmiş olarak tüketmeye çalışın. Bu sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı, pembe, sarı, yeşil ve siyah olmak üzere birçok farklı renkte domates bulunuyor. İçlerinde en lezzetlisi ve müdavimi en çok olan ise pembe domates. Pembe domates açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. Dal yapısı çok geniş olup meyveleri tamamıyla örter. İnce kabukluları daha etkilidir. Meyvesi çok etli ve sulu olup çekirdek oranı fazladır. Fakat raf ömrü azdır. Bir başka domates ise çapraz üreme yöntemiyle elde edilen kırmızı domates. Seçici üreme teknikleri ve hibridizasyonla olgunlaştığında her yeri homojen olarak kızaran bir domates elde edildi.”

Daha fazla tüketmek için öneriler

- Sabah kahvaltısında haftanın 2 günü bol domatesli menemen yapabilirsiniz.

- Yaptığınız tüm yemeklere fazladan domates ekleyebilirsiniz.

- Çorba seçimlerinizi daha çok domates çorbasından yana kullanabilirsiniz.

- Ara öğünlerde domates suyu içebilirsiniz.

- Makarnalarınızın üstüne krema sos yerine baharatlarla zenginleştirilmiş domates sos hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kilo kontrolü de yapmış olursunuz.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Domates B6, A, C, K vitamini, magnezyum, potasyum, fosfor ve bakır için iyi bir kaynaktır. Domateste yoğun olarak bulunan K vitamini, kanın pıhtılaşmasında ve kalsiyumla beraber kemik sağlığını korumada büyük önem taşır. Kanserden korumada faydası olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle prostat kanserini önlemede etkilidir. Düşük kalorili ve lifli yapısı, yağ içermemesi, domatesi diyet yapanlar için vazgeçilmez bir besin haline getiriyor. Lifli yapısı sayesinde mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olan domates kabızlığı da giderir.

Hibritleşmeyle GDO aynı mı?

Hibrit tohum yakın akraba olmayan 2 standart tohumun birbiriyle çaprazlanmasıyla elde edilir. GDO tamamen farklı ve başlı başına başka bir konudur. GDO; gen bilimi ve genetik mühendisliğindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir konudur. Tamamen laboratuvar şartlarında üretilen ya da gen dizisi değiştirilen canlıları veya canlı komponentleri ifade eder. Hibrit tohum ise yakın akraba olmayan 2 standart tohumun birbiriyle çaprazlanmasıyla elde edilir. Hibrit tohum araştırmalarında ve ihtiyaçlarında birçok faktör mevcuttur. Mesela döllenmeyi sağlayan bireylerden birisi herhangi bir hastalığa karşı ya da kuraklığa, çürümeye dirençlidir. Böylelikle elde edilen yeni tohumunda dirençleri gösteren daha dayanıklı tohumlar olması beklenir.Raf ömürleri uzamış olur. Science dergisinde yayınlanan bir makalede, araştırmacılar, domateste görülen yeşil halkayı oluşturan genin, aynı zamanda domateslerin daha tatlı ve aromatik olmasını sağlayan gen olduğunu saptandığı açıklandı. Domateslerin kırmızı olması için tüm dünyada üreticilerin yaptığı hibridizasyon sonucu, satılan tüm ticarı domatesler artık bu genden yoksun. Homojen kırmızı bir renk alarak olgunlaşıyorlar. Yani hibrit tohumlardan üretilen sebzeler, hastalıklara daha dayanıklıdır, hibrit tohumun verimi yüksektir. Bunu gören çiftçiler her sene para vererek hibrit tohumu tercih eder ve satın alır. Hatta kendi balkonunuz da bile yetiştirdiğiniz domates, tohum türünü bilmeden alıyorsanız hibritleşmiş tohumdan domates yetiştiriyor olabilirsiniz. Bu da lezzet farkını ortaya çıkarır.