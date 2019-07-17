Pembe domates efsaneden ibaret

  • Bist 100
    98028.5
  • Dolar
    5,7091
  • Euro
    6,4071
  • Altın
    258,5880
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
6 ülkeden ortak Libya açıklaması 6 ülkeden ortak Libya açıklaması
Irak-Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl sonra açılıyor Irak-Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl sonra açılıyor
Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Almanlar yazdı: Rusya bu ülkelere saldırabilir Almanlar yazdı: Rusya bu ülkelere saldırabilir
Ekonomi alanındaki torba teklifin 1. bölümü kabul edildi Ekonomi alanındaki torba teklifin 1. bölümü kabul edildi
Motorin ve benzine zam Motorin ve benzine zam
Fındık işçileri sigortalı oluyor Fındık işçileri sigortalı oluyor
Darbe sonrası Mısır'ı anlatan filmin galası yapıldı Darbe sonrası Mısır'ı anlatan filmin galası yapıldı
CerModern'de yaz boyunca tiyatro sineması CerModern'de yaz boyunca tiyatro sineması
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
NASA'daki tek Türk profesör görüntülenen 'kara deliklerin' sırrını anlattı NASA'daki tek Türk profesör görüntülenen 'kara deliklerin' sırrını anlattı
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı
ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler
Başkent polisinden kaçak içki operasyonu: 16 gözaltı Başkent polisinden kaçak içki operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika: YKS sonuçları açıkland Son dakika: YKS sonuçları açıkland
Yaşlanma akımına uydular Yaşlanma akımına uydular
Yeni klibe özel dansçılar Yeni klibe özel dansçılar
Hoş geldin Zeynep Bebek Hoş geldin Zeynep Bebek
Bitkilerle terapi görüyor Bitkilerle terapi görüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:39:10

Pembe domates efsaneden ibaret

Likopen zengini olduğu iddia edilerek daha yüksek fiyata satılan pembe domatesin, kırmızısından hiçbir farkı yok. Uzmanlar, hepsinin aynı faydayı sağladığını söylüyor.

Kalp sağlığı prostat başta olmak üzere birçok kanser türünden koruyan domatesin pempe renkli olanının daha faydalıymış gibi gösterilip, tezgahta da daha yüksek fiyattan satılmasına beslenme uzmanlarından tepki geldi. Kırmızıyla pembe arasında besin değeri ve fayda açısından hiçbir fark olmadığını dile getiren uzmanlar, pişirildiğinde etkisi daha da artan domatesin tüm türlerinin likopen açısından aynı olduğunu belirtti.

ANTİOKSİDAN

Domatesin bilinenin aksine sebze değil meyve olduğunu dile getiren Biyolog Diyetisyen Burçak Çubukçu, “Birçoğumuz domatesin o ateş kırmızı rengini çok severiz. Domatese kırmızı rengini veren likopen pigmentidir. Likopen, en güçlü antioksidanlardandır. Kanser, kalp ve kolesterol gibi hastalıklarda fayda sağladığı düşünülmektedir. Karpuz, greyfurt ve kuşburnu gibi domates de likopen açısından en zengin meyvedir” dedi.  Diyetisyen Burçak Çubukçu şunları dile getirdi:

İNCE KABUKLU OLMASINA DİKKAT

“Likopen kaynağı bir besin işlendiğinde, içeriğindeki likopenin vücut tarafından kullanılma oranı da artar. Pişmiş domates tükettiğimizde, çiğ domatese göre daha fazla likopen alınır. Bu nedenle ne tür domates alırsanız alın, pişmiş olarak tüketmeye çalışın. Bu sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı, pembe, sarı, yeşil ve siyah olmak üzere birçok farklı renkte domates bulunuyor. İçlerinde en lezzetlisi ve müdavimi en çok olan ise pembe domates. Pembe domates açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. Dal yapısı çok geniş olup meyveleri tamamıyla örter. İnce kabukluları daha etkilidir. Meyvesi çok etli ve sulu olup çekirdek oranı fazladır. Fakat raf ömrü azdır. Bir başka domates ise çapraz üreme yöntemiyle elde edilen kırmızı domates. Seçici üreme teknikleri ve hibridizasyonla olgunlaştığında her yeri homojen olarak kızaran bir domates elde edildi.” 

Daha fazla tüketmek  için öneriler

- Sabah kahvaltısında haftanın 2 günü bol domatesli menemen yapabilirsiniz. 

- Yaptığınız tüm yemeklere fazladan domates ekleyebilirsiniz. 

- Çorba seçimlerinizi daha çok domates çorbasından yana kullanabilirsiniz. 

- Ara öğünlerde domates suyu içebilirsiniz. 

- Makarnalarınızın üstüne krema sos yerine baharatlarla zenginleştirilmiş domates sos hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kilo kontrolü de yapmış olursunuz.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Domates B6, A, C, K vitamini, magnezyum, potasyum, fosfor ve bakır için iyi bir kaynaktır. Domateste yoğun olarak bulunan K vitamini, kanın pıhtılaşmasında ve kalsiyumla beraber kemik sağlığını korumada büyük önem taşır. Kanserden korumada faydası olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle prostat kanserini önlemede etkilidir. Düşük kalorili ve lifli yapısı, yağ içermemesi, domatesi diyet yapanlar için vazgeçilmez bir besin haline getiriyor. Lifli yapısı sayesinde mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olan domates kabızlığı da giderir. 

Hibritleşmeyle GDO aynı mı?

Hibrit tohum yakın akraba olmayan 2 standart tohumun birbiriyle çaprazlanmasıyla elde edilir. GDO tamamen farklı ve başlı başına başka bir konudur. GDO; gen bilimi ve genetik mühendisliğindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir konudur. Tamamen laboratuvar şartlarında üretilen ya da gen dizisi değiştirilen canlıları veya canlı komponentleri ifade eder. Hibrit tohum ise yakın akraba olmayan 2 standart tohumun birbiriyle çaprazlanmasıyla elde edilir. Hibrit tohum araştırmalarında ve ihtiyaçlarında birçok faktör mevcuttur. Mesela döllenmeyi sağlayan bireylerden birisi herhangi bir hastalığa karşı ya da kuraklığa, çürümeye dirençlidir. Böylelikle elde edilen yeni tohumunda dirençleri gösteren daha dayanıklı tohumlar olması beklenir.Raf ömürleri uzamış olur. Science dergisinde yayınlanan bir makalede, araştırmacılar, domateste görülen yeşil halkayı oluşturan genin, aynı zamanda domateslerin daha tatlı ve aromatik olmasını sağlayan gen olduğunu saptandığı açıklandı. Domateslerin kırmızı olması için tüm dünyada üreticilerin yaptığı hibridizasyon sonucu, satılan tüm ticarı domatesler artık bu genden yoksun. Homojen kırmızı bir renk alarak olgunlaşıyorlar. Yani hibrit tohumlardan üretilen sebzeler, hastalıklara daha dayanıklıdır, hibrit tohumun verimi yüksektir. Bunu gören çiftçiler her sene para vererek hibrit tohumu tercih eder ve satın alır. Hatta kendi balkonunuz da bile yetiştirdiğiniz domates, tohum türünü bilmeden alıyorsanız hibritleşmiş tohumdan domates yetiştiriyor olabilirsiniz. Bu da lezzet farkını ortaya çıkarır.

Kontrollü kaçışı açıklayamıyor
Almanlar yazdı: Rusya bu ülkelere saldırabilir
YKS sonuçları açıklandı!
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Kız yurdunda panik! 9 kişi hastanelik oldu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
Emekliye eşit zam
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın o paylaşımlarını kınadı
HDP'li belediye terör suçlusunun adını cadde tabelasına taşıdı
Ortagus'tan küstah açıklamalar
Biraz geç kalmadınız mı? Bir gün sonra açıklama yayımladılar
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
Huawei'den 2018 Sürdürülebilirlik Raporu
Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt: Gladyo temizliği yapılmadığı sürece 15 Temmuz’lar bitmez!
AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu
Toyota kolları sıvadı... Ay keşif aracı üretecek
"Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlandı"
ABD Savunma Bakan adayı Esper'den S-400 açıklaması
Napoli başkanı açıkladı! 'Elmas'ı transfer ettik'
Kurduğu partiden kovulan aşırı sağcı Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ