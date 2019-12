Pekmezle güçlü kemikler

Kadınların en büyük kâbusu olan kemik erimesi yani osteoporoz, 50 yaşından sonra belirti vermeden ilerler. Menopoz döneminde de kırıklarla ortaya çıkar. Uzmanlar şu uyarılarda bulundu: “Boyunuzu ölçün, güneşlenin, ev işi yaparken abartmayın, pekmez yiyin ve yürüyün…” Osteoporozun kırık olmadığı sürece herhangi bir belirti ve bulgu vermediğini dile getiren uzmanlar “Osteoporoz önlenebilir, tedavi edilebilir sinsi bir hastalıktır. Bu nedenle de kırık olmadan önce osteoporoz olduğu bilinen ve olmasından şüphelenilen hastalarda gerekli tetkiklerin yapılıp tedavisine başlanılması gerekir.

TUZU AZALTMALI

Osteoporozun en önemli klinik sonucu kırık oluşumudur. Bu kırıklar normal olarak kırık oluşturmayacak derecede küçük travmalarla bile oluşabilir. En sık bel omurunda, kalçada, önkolda ve omuz kırığı şeklinde görülür. Bel omuru kırıkları kişinin günlük aktiviteleri sırasında travma olmaksızın da oluşabilir. Bel ağrısı, boy kısalması, solunum zorluğu, kamburluk gibi şikayetler oluşturabilir. Hastanın boyunun ölçülmesi; muayenede hastanın gençliğinde (20 yaşındaki) bildiği boy uzunluğundan 4 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1,5- 2 cm daha az olması önemli bir bulgudur” dedi. Her yaş döneminde yeterli kalsiyum tüketilmelidir. Kalsiyum için en iyi kaynaklar; süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve pekmezdir. Kemik yoğunluğu için D vitamini ihtiyacı karşılanmalıdır. Bunun için güneş ışınlarından uygun şekilde ve düzenli olarak yararlanılmalıdır. Kış aylarında öğle saatlerinde, yaz aylarında ise kuşluk ve ikindi saatlerinde güneşten yararlanılmalıdır. Protein içeren et ve et ürünlerinin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla protein tüketimi idrarla kalsiyum atımını artırır, kemikler için olumsuz etki oluşturur.

KIRIKKİLİT OTU KÜRÜ

Bir litre suyun içine bir yemek kaşığı kadar kırkkilit otunu attıktan sonra 5 dakika boyunca bu karışımı kaynatın. 20 dakika soğuttuktan sonra bir bardak için. Düzenli olarak tüketilmesi halinde bu karışım kemiklere iyi gelir.

BİTKİSEL ÖNERİLER

Erik Kurusu: Gün aşırı erik kurusu yemek, kemik erimesini ve kırılmaları önlemeye yardım eder. Bu durum , 2011’de İngiliz Besin Dergisi’nde yayımlanan Florida Eyalet Üniversitesi çalışması tarafından kanıtlanmıştır. Erik kurusu, kemik kaybını azaltmaya yardım eden bir antioksidan olan polifenollerin yüksek derişiminden dolayı kemikleriniz için faydalıdır. Ek olarak, erik kuruları kemik oluşumu için önemli olan iki karine minerali bor ve bakır açısından iyi bir kaynaktır. Her yaştan insanın günlük olarak 2 ya da 3 adet kurutulmuş erik yemesi ve kemik erimesini önlemek için bu miktarı aşama aşama günde 6 ila 10’a çıkarması tavsiye edilir.

Elma: Günde bir elma yemek kemik erimesini kontrol altında tutabilir. Polifenol ve flavanoid gibi antioksidanların eşsiz birleşimi elmayı kemik sağlığı açısından güçlü bir kaynak yapar. Aynı zamanda elmalar, kasları ve kemik blokunu inşa eden kalsiyumu vücutta tutmaya yardım eden bir karine minerali olan bor bakımından zengindir. Elmaların kemik faydalarının keyfine varmak için elmaları kabuğuyla beraber yiyin.

Ananas: Ananas kemik erimesinin önlenmesinde ve tedavi edilmesinde yararlı olam manganez minerali bakımından zengindir. Manganez eksikliği kemik kaybı ve kemik bozukluğuyla ilişkilidir, bu eksiklik düşük kemik yoğunluğuna ve kemik erimesine neden olabilir. Her gün yemekten önce bir parça taze ananas yiyin. Bir ölçek ananas günlük gereken manganez miktarının yüzde 75'ini sağlar. Alternatif olarak, kemik erimesini önlemek için günlük bir bardak ananas suyu içebilirsiniz.

Hindistancevizi yağı: Hindistancevizi yağı da kemik erimesine iyi gelen besinler arasındadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, diyetinizi saf hindistancevizi yağıyla desteklemeniz kemik yoğunluğu kaybını içeren östrojen eksikliğinin etkilerini değiştirebilir. Hindistancevizi yağındaki antioksidan bileşimlerin kemik yapısını muhafaza etme ve hormonal değişimler nedeniyle kemik kaybını önleme potansiyeli vardır. Ek olarak, bu yağ içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle kemik sağlığını destekler. Saf hindistancevizi yağının günlük 3 yemek kaşığı tüketimi kemik erimesini önlemeye yardım eder ve günlük 5 kaşık kullanımı hastalığı tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Yağı dıştan vücudunuza da uygulayabilir ve birkaç dakika nazikçe masaj yapabilirsiniz. Sonra sıcak bir duş alın. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda, bu basit tedavi sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.