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28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:41:06

Panik atağın 4 fiziksel belirtisi

Psikolojik temelli aniden  ortaya çıkan ve kalp kriziyle karıştırılan panik atağın en önemli fiziksel belirtileri 'ellerde uyuşma, yutkunamama, baş dönmesi ve göğüs ağrısı'dır. 

Aniden ve beklenmedik bir şekilde başlayan ve giderek şiddetini artıran panik atak, zamanla ölüm korkusunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler nedeniyle kalp kriziyle karşılaştırılan panik atağın tedavisinde bilişsel davranışçı terapiler etkili oluyor. Memorial Kayseri Hastanesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Uz. Klinik Psk. Hande Taştekin, “Aniden ortaya çıkan ve nedeni belli olmayan panik bozukluk genellikle 10 dakika içerisinde gerçekleşen ataklarla en şiddetli düzeye çıkmaktadır. Kişi, bu atakların tekrar edeceğinden duyduğu endişeyle karşı karşıya kalır. Panik atak, ‘korkunç bir şey olacağına dair yüksek ve şiddetli endişe duyma’, ‘dehşete kapılmayla’ kendini belli etmektedir” dedi. Panik atak sırasında yaşanılan fiziksel belirtiler kişiyi oldukça rahatsız eder. 

FİZİKSEL BELİRTİLER ŞUNLARDIR:

1. Göğüs ağrısı (kalp krizi geçiriliyormuş gibi his), göğüste sıkışma, kalp çarpıntısı. 

2. Ellerde uyuşma, terleme ve karıncalanma ya da üşüme, ürperme ve ateş basması. 

3. Nefes almada zorlanma, yutkunamama, boğulma hissi, mide bulantısı. 

4. Baş dönmesi, titreme, bayılacakmış gibi hissetmek.

HASTALIĞA AGORAFOBİ EŞLİK EDİYOR

Yunancada, pazar yeri anlamına gelen ‘agora’ sözcüğünden türemiş agorafobi, kaçmanın zor olduğu veya kişinin başkalarına karşı mahcup olacağını düşündüğü durumlarda yaşanan kaygıyla kendini belli eder. Agorafobi, kişilerin günlük yaşamında gösterdiği işlevselliği büyük oranda bozmaktadır. Genellikle alışveriş merkezleri, uzun süreli bekleme yerleri, camiler, marketler kişinin gitmek için korku duyduğu yerler haline gelir. Kaçmanın zor olduğu otobüsler, uçaklar, trenler, vapurlar, köprüler ve uzun yolculuklarda kişi için korkutucudur.

TEŞHİS İÇİN PSİKOLOJİK BELİRTİLER ÖNEMLİ 

Panik atak sırasındaki 2 psikolojik belirti teşhis konulmasında yardımcı olmaktadır.

Depersonalizasyon: Kişinin kendisini üçüncü bir şahıs gibi dışardan görmesi yani bedenin dışında olduğu hissidir. Bu hissi yaşayanlar genellikle kendilerini dışarıdan başkasının gözüyle izlemeye ya da bir rüyanın içinde yaşamaya benzetir.

Derelazisyon: Genelde kişi deliriyormuş gibi hisseder. İçinde yaşanılan hayatın gerçek olmadığı düşüncesini barındırır. Sonucunda delirme, kontrolü kaybetme ve ölüm korkusu ortaya çıkar.

Teşhisin konulması için yaşanılan atakların tekrarlayıcı olması önemlidir. Çünkü insanların yaşamları boyunca tekli panik atak yaşaması olağandır. Kişilerin yaşadıkları toplum, çevre ve iş gibi stres yapan etkenler atakları artırıcı olabilmektedir. Genellikle yaşanan ve tekrarlanmasından endişe duyulan ataklara karşı kişi, kaçma yöntemine başvurur. Bunlar, kişinin günlük yaptığı fakat atakların o anlarda yaşanacağından duyduğu endişeden dolayı yaptığı rutin işleri yavaş yavaş bıraktığı durumlardır. 

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