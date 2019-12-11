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Padişahların şifa kaynağı demirhindi Padişahların şifa kaynağı demirhindi

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11 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:51:18

Padişahların şifa kaynağı demirhindi

Osmanlı döneminde padişahların, bağışıklığı güçlendirmek için tükettiği demirhindi meyvesi, kış hastalıklarından koruyor. Çayı, karaciğer yağlanmasını önlüyor.

Hem bir bakla hem de meyve olarak nitelendirilen demirhindi meyvesi ya da diğer adıyla hinthurmasının sağlığa faydaları Osmanlı döneminde padişahlar tarafından keşfedilmiş. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın şifa olarakbolca tükettiği demirhindi,polifenoller bakımından zengindir ve bu da onun güçlü antioksidan özellikler kazanmasını sağlar. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin zarar görmesine engel olur, kronik hastalıkları önler. Meyvede apigenin, catechin, procyandin B2 ve epicatechin gibi oldukça çeşitli türlerde antioksidanlar bulunur. Bu yüksek antioksidan yoğunluğu, kanser, kalp hastalıkları ve şeker gibi hastalıkların riskinin de azalmasını sağlar. Onu diğer antioksidan bakımından zengin gıdalarla birlikte beslenme düzeninize katmanız, vücudunuzun serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif stresten korunmasına yardımcı olacaktır.

VİTAMİN İÇERİĞİ YÜKSEK

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu organı temizleyen ve hızlı şekilde gençleştiren en önemli meyve demirhindidir. İçerisinde E, B, C vitaminleriyle demir, fosfor, manganez ve diyet lifi barındıran bu meyveyle hazırlanan çay düzenli tüketildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Demirhindinin içeriğindeki C vitamini kötü kolesterolü düşürerek damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır. Demirhindi meyvesinde yüksek oranda bulunan bu vitamin, damarlardaki kanın akışını kolaylaştırarak kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür. Aynı zamanda bu duruma bağlı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonu da önlemiş olur. Susuzluğu gidermesi demirhindinin en yaygın faydaları arasındadır.

MİDE EKŞİMESİNİ GEÇİRİR

Ayrıca vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumunu da engeller. Mide ekşimesine de iyi gelir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde mide asidini dengeleyerek ciddi rahatsızlıkları önler. Çevresel etkilerden dolayı deforme olmuş sinir hücrelerindeki toksinleri azaltarak psikolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Antimikrobiyal özelliği sayesinde de vücuttaki zararlı parazitleri azaltır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Aynı zamanda bağırsaklardaki kurtları döker.

ÇAY TARİFİ

Demirhindi çayını hazırlamak için ilk olarak bir litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gram demirhindi meyvesini suya ekleyin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa aç veya tok karnına tüketin.

MALZEMELER

300 gram demirhindi
2 litre su
3 kilogram
şeker

KANUNİ ŞERBETİ

Demirhindinin hurma, şeker, bal, kakule, karanfil, kişniş tohumuyla yapılan şurubu, dünyanın birçok yerinde serinletici bir içecek olarak tüketilir. Bu şerbet, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği içecek olmuştur.

HAZIRLANIŞI

Meyveler suyla kaynatılıp süzülür. Elde edilen sıvıya şeker eklenip, yeniden birkaç dakika daha kaynatılır. Biraz soğuduktan sonra yeniden süzülür. Şeker yerine bal da kullanılabilir.

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