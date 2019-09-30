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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:04:26 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:05:26

Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartları, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları ve denetimleriyle ilgili usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapıldı.

Özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartları, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları ve denetimleriyle ilgili usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapıldı.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle üniversite hastanelerinde sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üniversite hastanelerinden özel hastanelere geçişleri düzenlemek amacıyla profesör ve doçent unvanına sahip öğretim görevlilerinin kurumsal sözleşme yaparak, özel hastanelerde çalışabilmeleri için özel hastanede boş uzman hekim kadrosu bulunması şartı getirildi.

Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşları olan klinik konukevlerinin fiziki standartları da yeniden belirlendi.

Söz konusu konukevlerinin, kapasiteleri belirlenerek yatak ücretlerinin Sağlık Bakanlığınca onaylanması zorunluluğu getirildi. Klinik konukevlerinden yararlanacak hastaların kriterleri detaylı olarak belirlendi.

Yönetmelikle yeni açılacak özel hastanelerin, sağlık personelinin ve tıbbi ekipmanın daha verimli olarak kullanılması amacıyla en az 100 yataklı olması zorunluluğu getirildi. Buna uygun olarak 100 yataktan az yatağı olan mevcut özel hastanelerin yatak sayılarını 100'e tamamlamalarına imkan sağlandı.

Özel hastanelerin birbirleri arasında yapabilecekleri uzman hekim kadro devirleri yeniden düzenlenerek iller arası kadro devrinin nasıl yapılabileceği konusunda düzenlenme yapıldı.

Özel hastanelerin kurulmak üzere Sağlık Bakanlığından almaları gereken ve ellerindeki ön izin belgelerinin devrine ise bir kereye mahsus olmak üzere müsaade edildi.

Yönetmelikle ayrıca 1219 sayılı Tıp ve Dallarının İcra Şekline Dair Kanunun 12'nci maddesine uygun olarak Sağlık Bakanlığının istihdam planlamaları çerçevesinde hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlenerek, kurumsal sözleşme uygulamasına son verildi.

Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ön izin ve ruhsat devrine ilişkin şartlara da ek düzenlenmeler getirildi.

(AA)

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