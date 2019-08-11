Önce dinlendirin sonra dondurun

Kurbanlıkların kesilmesinin ardından etlerin bir kısmı komşulara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak, bir kısmı misafirlerle beraber yenecek ve bir kısmı da kesen kişinin kendisine kalacak. Peki etin kalan kısmı nasıl saklanmalı?

NASIL TEMİZLENİR?

Kurban kesim yerlerini mutlaka özenle seçin. Bakanlık ruhsatlı alanlar serin, temiz ve mutlaka bol suyun bulunduğu yerler olmalı. Kesim yapan kişinin temizliğine, elinde yara olup olmadığına, eldiven takmasına ve bıçakların temizliğine dikkat edin. Parçalara ayrılmış eti temiz kaplara koyun. Ardından güneş görmeyen serin bir yerde 8-10 saat dinlendirin. Dinlendirmeden pişirilen et hem zor pişecek hem de sindirim sorunlarına sebep olacaktır. Etin sıcaklığı düştükten sonra buzdolabına koymalısınız. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, eksi 18 derecede dondurucuda 6 ay saklanabilir. Pişirmek istediğiniz kısımları ilk olarak yarım saat kadar soğuk suda bekletin. Bekleme sırasında etin kanı suya akacak ve rengi açılacaktır.

POŞETLE SAKLAMAYIN

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, kurban etinin saklanma koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Ayhan, “Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar” dedi.

İKİ GÜN BEKLETİN

Kurban etinin ziyan olmaması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu anlatan İlhan Ayhan, şöyle konuştu: Etler soğuk zinciri bozmamak için poşetlerden çıkardıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. Etlerimizi poşetsiz yerleştirmek gerekir. Ayrıca kıyma ve kuşbaşı yaptırılmak istenen etlerin en az 2 gün dinlendirilmesi şart.”

KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜN

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, et ürünlerinin bakterilerin çoğalması açısından çok elverişli gıdalar olduğunu ve etin muhafaza edildiği yerin çok önemli olduğunu söyledi. Etin soğuması sonrasında küçük parçalara ayrılarak muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Polat, uzun süre sonra tüketilecek olan etin -18 derece seviyesinde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT

Kısa süre içinde tüketilecek etlerde ise bu seviye 4 derece olarak belirtildi. Ayrıca kurban etinin temizlenmesi konusunda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini anlattı. Kesim işleminden temizleme işlemine kadar her mekanın son derece temiz ve hijyenik olması gerektiğinin altını çizdi.

HEMEN KIYMA ÇEKTİRMEYİN

Kurban etini kesimin hemen sonrasında kıyma yapmak doğru bir fikir değil. Bu hata et yüzey bölgesinin genişlemesine ve mikroorganizma üremesi için ideal bir alana dönüşmesine sebep olur. Kırmızı etin donma noktası -1.5 / +1.7 derece arasıdır. Etin saklandığı yer ne kadar soğuksa o kadar uzun zaman saklanabilir. -18 derece derin dondurucuda muhafaza edilen kırmızı et 8 ay süresince güvenle muhafaza edilir. Saklama yeri olarak no-frost bölümler değil derin dondurucular seçilmelidir. Çünkü no-frost bölümler hem küçüktür hem de yalıtım noktasında iyi değildir.

6 AYDAN FAZLA BEKLEMEMELİ

Kurban etinin saklanması için en ideal sıcaklığın -12 ile -18 derece arası olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, kurban etinin 6 ay buzdolabında saklanabileceğini söylüyor. Fazla bekletilen kurban etleri besin değerini kaybediyor ve sağlık açısından da risk taşır.

SAKATATLARI AYIRIN

Eti parçalara ayırmadan önce ellerinizin temizliğine dikkat edin. Etleri keseceğiniz tahtayı, bıçağı ve etleri koyacağınız kapları bir gece önceden kaynar suda yıkayın. Sakatatları ve etleri mutlaka ayrı kaplara koyun. Çünkü, işkembe, ciğer ve bağırsak, etten farklı organizmaları barındırır ve etin bozulmasına veya koku değişimine sebep olabilir.