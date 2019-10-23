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23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 23:21:27

Öksürükten 2 günde kurtulun

Defneyaprağı, limon ve balla hazırlanan doğal şurup, 2 gün içinde öksürük şikayetini ortadan kaldırıyor, aynı zamanda balgam söktürüyor. 

Yahni, buğulama ve sulu yemeklerde sıkça kullanılan defneyaprağı aynı zamanda çay olarak da tüketilir. Hatta bal ve limon eklenerek hazırlanan doğal şirip öksürükten kısa sürede kurtulmanızı sağlıyor. Bitkisel tedavi uzmanları ‘Yarım litre suya 4 yemek kaşığı bal, 20 adet kurutulmuş ve iyice toz haline getirilmiş (havanda dövebilirsiniz) defneyaprağı, 2 adet orta boy limonun suyunu ekleyin. Karışımı kısık ateşte yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp dışarda soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra yoğun bir şurup kıvamına gelecektir. Daha sonra hava almayan bir kaba koyup buzdolabında muhafaza edin. Öksürüğünüz geçene kadar bu karışımdan günde 2-3 kaşık kullanabilirsiniz’ diyor. Uzmanlar, defneyapraklı şurubun 2 güne kadar öksürüğü hafiflettiğini ve balgamın çözülmesine yardımcı olduğunu dile getiriyor.  

A VİTAMİNİ ZENGİNİ

Demir bakımından oldukça zengin olan defneyaprağı demir eksikliğine bağlı anemi tedavisine yardımcı bir doğal ürün olarak tüketilebilir. A vitamini bakımından zengindir. Yüksek oranda demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum içerir. Beslenme uzmanları defneyaprağının diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor:  

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Defneyapraklarının gastrointestinal sistem üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğu, idrar söktürücüdür, vücuttan toksin atılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, defneyapraklarında bulunan organik bileşikler, mide rahatsızlıklarını gidermek, irritabl bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmak ve hatta Çölyak hastalığı semptomlarını azaltmada çok etkilidir. Kafeik asit ve rutin, defne yaprağında bulunan ve kalbi kuvvetlendiren önemli organik bileşiklerdir. Rutin, kalpteki ve diğer uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirirken, kafeik asit, kötü (LDL) kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlar.

MİGRENE DE ÇARE OLUR

Defneyaprağının esansiyel yağı burkulma, artrit ve romatizma ağrısını hafifletir. Ayrıca, migren ve baş ağrıları için rahatlama sağlar. Kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğu için, tip 2 diyabet tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Yaprakların maksimum sonuç için 30 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir. Güçlü antibakteriyel özellikler gösterir. Defneyaprağı yağı bir merheme karıştırılıp göğse uygulanırsa çeşitli solunum hastalıklarını dindirir. Aromaterapide ise buharının solunması balgamı gevşetir ve solunum yolundaki tehlikeli bakterileri öldürür. Ayrıca soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı etkilidir.

ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? 

Çayını 2 farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. 1 büyük bardak çay için 3 defneyaprağını suyla birlikte kaynatın ve ocağın altını kapattıktan sonra 3-4 dakika demlenmesini bekleyin. Veya suyu kaynattıktan sonra defne yapraklarının bulunduğu bardağa dökün ve bardağın ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar demleyin. Çayın tadı sert gelirse, 2-3 yemek kaşığı süt ya da 2 çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz. 

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