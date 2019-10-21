Öksürük kesici andızotu

Ani hava değişimleri, soğuk ve kuru havayla birlikte sigara kullanımının tetiklediği bronşit, akciğerlere giden bronşiyal tüplerin yani bronşların iltihaplanması veya şişmesidir. Bronşit, akut veya kronik olabilir. Akut bronşitiniz varsa, hafif bir baş ağrısı veya vücut ağrıları gibi soğuk algınlığı belirtilerine sahip olabilirsiniz. Bu belirtiler, genellikle yaklaşık bir hafta içinde geçerken, birkaç hafta boyunca devam eden bir baş ağrısı ve öksürük olabilir.

PAPATYA BENZERİ BİR BİTKİ

Kronik bronşit, en az 2 ay süren ve en az 2 yıl boyunca tekrarlayan nöbetlerle kendini gösterir. Kronik bronşitiniz varsa, öksürük veya diğer semptomlar kötüleşebilir. Bitkisel tedavi uzmanları, bu hastalıkla mücadelede 'andızotu'nu öneriyor. Ağustos ayında papatya benzeri çiçek açan andızotu, 1.5 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen bir bitkidir. Dere boylarında, rutubetli çalılıklar arasında ve ormanlarda bulunan bu ot, birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılır. Çay ve baharat olarak tüketilen 'andızotu' mide rahatsızlıklarından adet düzensizliğine kadar pek çok sağlık sorunu karşısında Antik Yunanlar ve Romalılar tarafından kullanılmıştır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Akciğer enfeksiyonları veya bronşit nedeniyle artan mukusun etkisiyle meydana gelen öksürüğü rahatlatmak için bu bitki tüketilebilir. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir, öksürüğü keserek rahatlama sağlar. Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelir. Ülser şikayetlerini en aza indirir, sindirimi kolaylaştırır. Soğuk algınlığı ve gribe de iyi gelir. Böbrek ve mesane taşlarını eriterek idrar yollarından atılmasını sağlar.

DEMLENEN ÇAY 24 SAATTE İÇİLMELİ

Bir litre suyu demlikte kaynattıktan sonra 2-3 orta boy andızotunu suyun içine atın,15 dakika daha kaynatın. Buharlaşan otun yağı, kaynattığınız kabın içerisinde kalsın. Daha sonra soğumaya bırakın. Bu sürede andızotu dallarını 10-20 dakika kadar daha suyun içinde bırakın, son olarak karışımı bir kaba süzün. Elde ettiğiniz bir litre suyu, 24 saat içinde bitirin. Aç veya tokken içilebilir.