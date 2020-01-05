Ofis çalışanlarının kabusu bel ağrısı

Uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın boyun sırt ve bel ağrılarına yol açtığını, sürekli öne eğilerek kambur pozisyonda oturulduğunda omurga ve omurgayı destekleyen kaslara ekstra yük bineceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora her 3 ofis çalışanından 1'inin bel ağrısı çektiğini söyleyerek alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı;

Bilgisayarınızın ekranını göz seviyenize yükseltin,

Sandalyenizi masaya yaklaştırarak daha dik oturun,

Sandalyenizin bel desteği yoksa dışarıdan ortopedik bel destek yastığı temin edin,

En az iki saatte bir ayağa kalkarak 5-10 dakika yürüyün,

Klimanın verdiği havanın direkt üzerinize gelmemesini sağlayın,

■ Kaldırmanız ve taşımanız gereken ağır cisimleri yerden alırken belden eğilerek değil dizlerinizi kırarak alın ve gövdenize yaklaştırarak taşıyın.