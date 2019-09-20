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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:10:46

Nefes aldıran merhem

Sarımsak, hindistancevizi ve zeytinyağıyla hazırlanan merhem boyun ve göğüs bölgesine sürüldüğünde, nefes almayı kolaylaştırıyor. 

Mikrobiyal ve antibakteriyel olmasının yanı sıra tam bir doğal antibiyotik olan sarımsak yağı merhemi, bağışıklık sistemini güçlendirmenize yardımcı olur. Vücudun ihtiyaç duyduğu tonlarca besini içinde barındıran sarımsak yağı, antioksidan seviyesinin yüksekliğinin yanı sıra enfeksiyonlara savaş açan C vitaminini de içinde barındırır. Sarımsak yağına eklenen hindistancevizi yağı, bakteri ve virüsleri öldüren laurik asidi de içerir. Çiğ sarımsak, antibiyotik, antiviral, mantar önleyici, antiseptik olarak işlev görmesine yardımcı olan doğal maddelerle doludur. 

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR 

Sarımsak, ayrıca su tutmayla mücadelede ve toksinlerin vücuttan atılmasında yardımcı olan bir diüretik olarak bilinir. Sarımsak, uygulandığında parazitler, bakteri ve virüslere karşı etkili olma yeteneğine sahiptir. Ek olarak, sistemik enfeksiyonları cilt yoluyla kan dolaşımına emerek tedavi eder ve vücutta dolaşır. Sarımsak yağı merhemi, sporcu ayağı gibi cilt tahrişlerinin tedavisinde, soğuk algınlığı ve zatürree gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli kullanımlara sahiptir. Sarımsak, ağrı gidericidir, kulak ağrıları ve diğer küçük ağrılar için de kullanılabilir.

HER DERDE DEVA

Virüs, soğuk algınlığı, ateş, grip, öksürük, bronşit, halka kurdu, daha fazlası için de etkilidir. Burun tıkanıklığında çevresini sarımsak yağı merhemiyle ovmanız yeterlidir. Nefes almak için göğsünüzü ve boynunuzu ovalayın. Ayak tabanlarına sürün ve bir gecede iyileşmek için çorap giyip yatın. Sarımsak, pişirildiğinde iyileştirici özelliklerinin yünde 90’ını kaybeder, bu nedenle çiğ sarımsak kullanmak çok önemlidir! Tıbbi bileşen, allisin, sarımsak ezildiğinde salınır. Allacın aslında birçok ilaçta dakullanılmaktadır. 

4 HAFTA SAKLANIR

Dörtte bir bardak organik zeytinyağı, 1/4 bardak organik hindistancevizi yağı, 10- 11 diş sarımsağı mutfak robotunda pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Herhangi bir parça varsa, onları süzün. Bu tarif 4 haftaya kadar saklanabilir ve kullanılabilir, sonra yeniden yapılmalıdır. 

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